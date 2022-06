Un duelo final con diferentes estrategias: América y Deportivo Cali definen el título de la Liga femenina

Luego de disputarse los primeros 90 minutos de la gran final de la Liga Femenina de Colombia, Deportivo Cali y América alistan su última estrategia en procura de alcanzar el segundo título en su historia.



Las ‘Azucareras’ llegan con una corta ventaja al duelo de vuelta que se disputará este domingo (5:05 p.m.) en la cancha del Pascual Guerrero tras derrotar el jueves pasado 2-1 a las ‘Escarlatas’ en la ida que se cumplió en el estadio de Palmaseca.



El enfrentamiento de mañana será un cara a cara cerrado, donde las estrategias estarán marcadas en ambos bandos.



Las rojas tendrán que arriesgar para dar la vuelta olímpica ante su público, mientras que las verdiblancas jugarán con el desespero de sus rivales.



“Deportivo Cali debe apelar a la posesión de la pelota, algo que no tuvo en el juego de ida. Debe construir un fútbol elaborado y jugar con la necesidad del América. Al cuerpo técnico caleño le tocará dosificar el esfuerzo, ya que debido a las lesiones han sufrido bajas en su plantilla y en algunos casos hay futbolistas que apenas están regresando a la competencia. No salir a esconderse en el Pascual, pero sí ser inteligente”, analizó José Alberto Ortiz, periodista especializado en el fútbol femenino.



Por su parte, el equipo americano deberá realizar un esfuerzo máximo para alcanzar el objetivo del título.



“América debe ser un equipo intenso de principio a fin. Seguramente se espera que Catalina Usme sea más efectiva en la pelota quieta, un aspecto fuerte de ella, y allí el Cali debe evitar las faltas al borde del área. El cuadro rojo no puede caer en el error de dejar espacios en su ansiedad por buscar darle vuelta al marcador, porque serán aprovechados por las rápidas delanteras del Cali”, comentó José Alberto.



Cambio de actitud

Tanto América como Deportivo Cali tendrán que darle un viraje a la forma de juego que mostraron el jueves.



No fueron los mismos equipos que a lo largo de la temporada apelaron al buen trato del balón, con jugadoras de buen pie, sino que usaron como herramientas el vértigo y el juego fuerte, en una demostración clara que “las finales no se juegan, sino que se ganan”.



Para el compromiso de mañana se prevén pocos cambios en las nóminas titulares de ambos equipos.



Históricamente, tanto Jhon Álber Ortiz, en el Deportivo Cali, como Andrés Usme, en América, no son de variar sus formaciones, excepto que se vean obligados por lesiones o expulsiones.