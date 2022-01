Un café dulce y un café amargo (Opinión) 

Un café dulce y un café amargo. Con esa metáfora podrían resumirse las dos realidades opuestas que viven Deportivo Cali y América en vísperas del comienzo de una nueva liga.



Mientras los ‘Azucareros’ todavía tienen en los labios el dulce sabor de la victoria y están haciendo todo lo posible para prolongarlo, los ‘Diablos’ no pueden quitar aún de su paladar lo mal que les supo esa primera experiencia con el técnico Juan Carlos Osorio en el banquillo. Y que, parece, permanecerá por un buen rato.



Lo primero que tenía que hacer el Cali, luego de alcanzar merecidamente la décima estrella, era mantener la base que logró el éxito. Y así lo hizo. En medio de la difícil situación financiera del club, los directivos pudieron sostener al arquero Guillermo de Amores, el defensa Hernán Menosse y los atacantes Teófilo Gutiérrez, John Vásquez y Ángelo Rodríguez, con quienes había que fijar nuevos acuerdos contractuales.

Se fueron del equipo campeón jugadores importantes como Jhojan Valencia y Andrés Colorado, quienes tendrán sus primeras experiencias en el exterior, pero el conjunto verdiblanco no se quedó quieto y le hizo ajustes a la plantilla. Llegaron el lateral derecho Aldaír Gutiérrez, el centrocampista chileno Sebastián Leyton y el delantero Hárold Santiago Mosquera.



En otras palabras, los directivos azucareros están obrando coherentemente con los retos que asumirán este año, luego del título del 2021. La defensa del campeonato, la final de la Superliga, la Copa Colombia y la Copa Libertadores son las competencias que tendrá el Cali. Pero, particularmente la última, se asoma como un gran compromiso en el que el equipo verdiblanco quiere ser más que un participante, porque su historia en el torneo continental no es una pequeñez, toda vez que tiene dos subtítulos, el de 1978 y el de 1999.

Situación totalmente contraria afrontan los rojos. Cuando se esperaba que el cuerpo técnico y los directivos aprendieran de la experiencia pasada, los errores parecen repetirse y con peor efecto esta vez. Por lo menos hasta el momento.



La tensa relación que sostienen el técnico Osorio y el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, por cuenta de las contrataciones, afecta más a la plantilla y sus objetivos que a cualquiera de ellos dos.



Esta vez, el comité deportivo decidió hacer las contrataciones, a diferencia del semestre pasado, cuando contaron con el visto bueno de Osorio. La decisión, obviamente, no traza el mejor camino para cumplir los objetivos, si el entrenador no sube el pulgar para las nuevas incorporaciones. Si a un técnico le contratan a Messi, Mbappé y Ronaldo, el visto bueno sobra, desde luego. Pero cuando se rompe la alcancía para ajustar la plantilla porque no hay dinero, pues la traída de los jugadores implica un mejor análisis.



Tulio dice que Osorio ya tuvo “carta blanca” para contratar y los jugadores que trajo no dieron resultado. Y Osorio considera que con el presupuesto que le aprobaron no se podía contratar jugadores “tipo A”. Como sea, el evidente distanciamiento entre el técnico y el dueño irá en contra de los resultados este semestre, a menos que el barco se enderece por buen rumbo.



América solo ha anunciado, hasta el momento, dos nuevas caras, el defensa John Édison García, y el volante Juan Camilo Portilla, y espera tener cuatro vinculaciones más, pero ninguna de renombre. Y Osorio, a pesar de su inconformidad con ello, dará la pelea este semestre en liga, Copa Colombia y Suramericana. Solo un ‘milagro’ pondría al ‘Diablo’ nuevamente en el primer renglón del fútbol colombiano, ante las poderosas plantillas de Junior, Nacional, Cali y Tolima, y aquellas superiores como las de Medellín y Santa Fe. Lo de Millonarios tiene otra lectura.



A pocos días de rodar la pelota, el café sigue siendo dulce para el Cali. Al del América le falta mucha azúcar.