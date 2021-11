Superindustria abre cargos contra la Dimayor por presuntos actos anticompetitivos

Dieciséis clubes y la máxima autoridad del fútbol colombiano serán investigados por impedir el traspaso de jugadores y convertirlos en "rehenes" de los equipos, informó este lunes el organismo estatal que regula las leyes de mercado.



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que formuló cargos contra la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 16 equipos de las dos principales divisiones "por presuntos actos anticompetitivos que habrían impedido la transacción de al menos 16 jugadores entre 2018 y 2021", dijo la entidad en Twitter.



Entre los implicados hay clubes de la primer división como el actual campeón, Deportes Tolima; La Equidad, Deportivo Pasto, Envigado, Once Caldas, Deportes Quindío y Alianza Petrolera.



La SIC podría imponer multas y sanciones administrativas, pero no descarta que en el curso de las investigaciones pueda intervenir la Fiscalía.



Según explicó el jefe de ese organismo, Andrés Barreto, los clubes habrían creado una "lista negra" para que los jugadores que pedían renegociar o terminar sus contratos no pudieran firmar con otra institución.



"Si los jugadores quieren negociar el contrato los vetan para ir a buscar otro equipo", dijo a Caracol Noticias. Y "si deciden que quieren terminarlo por justa causa digamos que quedan rehenes del club hasta tanto no les suelten los derechos" deportivos, añadió.



La SIC también encontró que los futbolistas estarían siendo obligados a trabajar con un grupo reducido de agentes que tendrían vínculo directo con los equipos.



"Hay un mercado de jugadores que esta rehén de ciertos intermediarios que son los únicos que podrían negociar o tranzar con los clubes", agregó Barreto.



Además de los clubes, serán investigados Jorge Perdomo y Jorge Enrique Vélez, expresidentes de la Dimayor.



La SIC decidió actuar ante una denuncia de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que reveló la existencia de una red de vetos en el balompié local.



El sindicato celebró este lunes que la apertura de las investigaciones. Esto demuestra que la Superintendencia "llegó a la conclusión de que en el mercado del fútbol colombiano se realizan prácticas comerciales restrictivas a la competencia". La Dimayor no se ha manifestado sobre el tema.



En 2020, la autoridad de mercado sancionó a la cúpula del fútbol colombiano con una multa de 4,9 millones de dólares por revender entradas de los partidos de la selección Colombia en las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia-2018.