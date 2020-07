Sombrío panorama: el fútbol colombiano, en crisis en medio de la pandemia del covid-19

Daniel Molina Durango

Quizá no será algo fácil de asumir, pero la dura realidad es la siguiente: el Covid-19 es el menor de todos los problemas que existen —y han existido durante muchos años— en el fútbol profesional colombiano.



Sí, es cierto. La pandemia produjo que el balón no ruede en los estadios del país desde hace casi cuatro meses —él último partido se disputó el 12 de marzo—, y también es real que, ante la ausencia de ganancias, en total las pérdidas de este sector rondarán los 80.000 millones de pesos según Jorge Enrique Vélez, el presidente de la Dimayor, pero lo que es innegable es que esta larga crisis se debe, en gran medida, a la poca o nula solidez económica y estructural que la mayor parte de los clubes del rentado nacional acumulan desde mucho antes de que el virus que hoy paraliza al mundo empezara a brotar en la lejana China.



Desunión y conflictos de intereses en la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la incapacidad de gran parte de los clubes de cumplir sus obligaciones con los futbolistas de la A, la B y la Liga Femenina y un decaimiento general del nivel de juego, sumado a la partida de algunas de las figuras de los equipos por la crisis, generan un coctel en el que es sabor principal es la incertidumbre.



“El Covid-19 no generó una crisis, sino que desnudó la que ya había”, sostiene el siempre crítico Alejandro Pino Calad, analista de fútbol.



A continuación, El País le cuenta cuáles son esos problemas del balompié colombiano que, a causa de la pandemia, hoy en día son más visibles.

Una Dimayor desunida

Hoy en día, el ente que rige el fútbol nacional está dividido, y la razón es la polémica presidencia de Jorge Enrique Vélez, que cuenta con el apoyo, hasta el momento, de solo un poco más de la mitad de los presidentes de los clubes.



La resistencia que hay contra Vélez se debe, fundamentalmente, a un negocio que se realizó con una empresa internacional por la compra de los derechos de televisión del campeonato.



La idea principal de esta iniciativa era que ingresara una buena cantidad de dinero a las arcas de los equipos, pero de esa plata aún no hay noticia y es poco probable que la haya a causa del parón futbolero.



Esto ha generado una ‘guerra’ interna en donde se pide la renuncia de Vélez, quien parece aferrado a su cargo a pesar de las críticas, no solo de los presidentes, sino también de un gran sector de la prensa.



“Lo más preocupante en todo esto es que en la organización del fútbol colombiano priman más los intereses personales que tienen algunos dirigentes que solo piensan en sus beneficios económicos. Aquí prefieren tratar de salvar una ganancia antes que apostar por una renovación, que es lo que se necesita”, indicó Pino.

Licencias sin remuneración y suspensiones de contrato

La falta de fútbol sumada a la floja solidez estructural y económica de los equipos han producido que en algunos clubes se tomen decisiones drásticas como suspender los contratos de los futbolistas y, en algunos casos, licenciarlos sin remuneración alguna.



Estos casos le han llegado a Carlos González Puche, el presidente de Acolfutpro, la asociación que vela por los derechos de los jugadores.

“Los directivos en muchos casos se han negado al diálogo y han tomado decisiones unilaterales que afectan a los actores principales de esto, que son los futbolistas”, indicó.



Según González Puche, Bucaramanga le suspendió el contrato a 23 jugadores, Jaguares a 13 y América de Cali a 3. “También está el caso de Danovis Banguero, en el Tolima, y de un chico del Leones Fútbol Club (segunda división) al que le suspendieron el contrato porque no aceptó bajarse su salario, que era de 2.300.000”.



El presidente de Acolfutpro, además, señaló que el Real San Andrés, también de la B, tiene a todos sus futbolistas “con licencias no remuneradas”.



Para el dirigente , lo más importante en estos casos es la comunicación fluida entre las directivas y sus planteles.



Un ejemplo de esto es el Deportivo Cali, que a la fecha ha podido conservar la totalidad de su plantilla y a su técnico extranjero, el uruguayo Alfredo Arias.



Marco Caicedo, el presidente del club azucarero, sostuvo: “Lo que hicimos fue llegar a un acuerdo para mantener la armonía del equipo, siendo todos conscientes de lo difícil que es la situación. No conozco el estado financiero de los otros clubes, pero no creo que nadie tome decisiones drásticas como la suspensión de contratos porque le guste, sino porque los números no dan”.

El nivel, en declive

Ante la dura situación, varios equipos han tenido que dejar de contar con los que eran sus principales futbolistas.



En el caso del América, por ejemplo, se fueron del equipo el técnico campeón del torneo pasado, Alexandre Guimaraes, más los talentosos jugadores Matías Pisano y Michael Rangel, el goleador. Mientras que Millonarios tuvo que dejar ir al artillero costarricense José Ortiz, solo por poner dos ejemplos.



“Dadas estas circunstancias, el torneo, cuando se reanude, no va a ser fácil no solo para el América, sino para la mayoría de los equipos, que seguramente no podrán mantener a todos sus jugadores emblemáticos”, opinó Fabián Vargas, exvolante rojo y azul.



Bajo este contexto, y teniendo en cuenta las pocas semanas de entrenos en grupo que habrá antes de la reanudación (que sería a finales de agosto), se estima que el nivel del campeonato estaría muy por debajo de ediciones anteriores. El panorama, sin duda alguna, no pinta muy alentador.