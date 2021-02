¡Siempre agradecido! El tremendo elogio de Jojhan Valencia a su técnico en el Deportivo Cali

Francisco Henao

Jojhan Valencia solo tiene palabras de agradecimiento para el Unión Magdalena, con el que jugó en el 2018 y parte del 2019, y para su técnico en el Deportivo Cali, Alfredo Arias.



El volante vallecaucano ofreció una rueda de prensa haciendo parte de la Selección Colombia que adelanta un microciclo en Barranquilla, y contó las claves para que fuera tenido en cuenta en el combinado nacional.



"En el Unión Magdalena gané minutos y confianza, pude ratificar eso en el Deportivo Cali y ahora puedo estar en un microciclo de la Selección Colombia", señaló Valencia.



Manifestó que "El profe Alfredo Arias me regaló su confianza, me dio los minutos y las oportunidades que necesitaba y aquí estoy ahora en la Selección, gracias a lo que he venido haciendo. Con él siempre voy a estar agradecido".



En cuanto a lo que ha encontrado en su primera experiencia en la Selección, dijo que hay un gran ambiente y que las charlas con el técnico Reinaldo Rueda siempre son para aprender.



"El ambiente es maravilloso. Los profes y el cuerpo técnico son muy buenas personas, son muy serviciales y se siente el cariño que tienen por todos los jugadores. El profe Reinaldo me ha visto bien y esa es una motivación para seguir trabajando", señaló.



Valencia pelea un puesto en una zona donde hay mucha competencia en la Selección con Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y Mateus Uribe, entre otros.