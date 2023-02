¡Sí se juega! Dimayor dio a conocer el día y la hora para el duelo Tolima vs. Millonarios

Luego de varios días la División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer el día y la hora para disputar el juego entre Deportes Tolima y Millonarios, juego aplazado por la agresión al mediocampista Daniel Cataño.



Si bien se esperaba que el compromiso no se jugara y los puntos fueran otorgados al conjunto 'pijao' por el abandono del equipo bogotano después de lo ocurrido con Cataño, al final ocurrió lo contrario y el juego se llevará a cabo.



Sin embargo, este miércoles debe salir la resolución de la Comisión Disciplinaria con las sanciones en contra de los involucrados por este hecho.



De entrada, se podría afirmar que Millonarios no sería sancionado por abandono de campo, sumado al hecho de que Deportes Tolima anunció el martes por la noche que no va a pedir los puntos del compromiso.



Lo que sí se podría presentar son los castigos para la plaza de Ibagué, por la invasión del fanático y las fallas en la seguridad tanto en el escenario deportivo, como en la salida del conjunto 'embajador'.



La nueva fecha entregada por la Dimayor para este juego es:



29 de marzo

Deportes Tolima vs. Millonarios

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: por definir.