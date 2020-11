¡Seis puntos que valdrán oro! Se vienen jornadas decisivas en el fútbol colombiano

Daniel Molina Durango

Dos juegos. O seis puntos. En otras palabras, dos ‘finales’ para seis equipos de la Liga colombiana, que pelean por tres cupos para disputar el título.



La fase del torneo ‘todos contra todos’ entra en su recta final desde este martes, cuando se abre la fecha 19 y restará solo una, la del próximo fin de semana, para completar los ocho equipos que lucharán por el campeonato.



Tolima, líder de la Liga con 37 unidades; Santa Fe (segundo con 34) y Deportivo Cali (tercero con 31) ya están matriculados en las finales y seguramente ahorrarán fuerzas para la etapa definitiva en este torneo, que fue rediseñado por cuenta de la pandemia del coronavirus.



No con la misma comodidad, pero sí con un pie ya puesto en la clasificación, se encuentran en la tabla América (cuarto con 30) y Pasto (quinto con 30), mientras que las últimas tres casillas, parcialmente, las ocupan Junior (sexto con 29), Nacional (séptimo con 29) y La Equidad (octavo con 26).



Estos tres últimos equipos no podrán perder terreno en las dos fechas restantes, porque detrás de ellos apuran otros tres clubes que lo dejarán todo en la cancha en los dos juegos que quedan: Once Caldas (noveno con 26), Águilas Doradas (décimo con 25) y Millonarios (undécimo con 24).



Los azules, que se acordaron de su grandeza cuando ya la fase ‘todos contra todos’ está por concluir, son la principal amenaza, pues vienen con un alza importante en su juego, ya que en una semana golpearon con sendas victorias a tres grandes del fútbol colombiano: Nacional, Deportivo Cali (por Copa Suramericana) y América.



Este martes (6:05 p.m.), Millonarios estará urgido de una victoria en su visita a Pereira, que lucha por no descender de nuevo, en tanto que La Equidad apostará por un triunfo en casa (2:00 p.m.) ante Patriotas.

Los otros partidos de hoy no tienen trascendencia en la búsqueda de la clasificación. Medellín será local ante Bucaramanga (4:00 p.m.) y Tolima expondrá el liderato en su feudo contra Santa Fe, que lo escolta en las posiciones (8:10 p.m.).



El miércoles (4:00 p.m.), Junior irá en busca de una victoria a la casa de Jaguares, que evita irse a la B, pues una derrota lo dejaría en problemas. Nacional, urgido también del triunfo, visitará el estadio de Alianza Petrolera (8:10 p.m.), mientras que Águilas Doradas no podrá perder contra Boyacá Chicó en Tunja (6:05 p.m.), si quiere seguir con aspiraciones de estar en las finales. Los boyacenses tendrán que ganar para alejarse de la B.



Cali, ya clasificado, recibirá en su campo a Envigado, que no tiene ninguna opción (2:00 p.m.). Cerrarán el jueves la jornada los partidos Pasto Vs. el urgido Caldas (6:00 p.m.) y Cúcuta Vs. América (8:00 p.m.). Los ‘Diablos’ necesitarían un punto en los dos juegos que quedan para estar firmes.

La consolación