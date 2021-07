Se paró en la raya: Atlético Nacional se niega a pagar la multa a Cortuluá, para fichar jugadores

Alejandro Russi

La novela entre Atlético Nacional y Cortuluá, por el caso de Fernando Uribe, parece no tener un final pronto por los recientes pronunciamientos del equipo 'verdolaga'.



Este martes el club antioqueño informó que no pagará la multa de 5 millones, más intereses, al equipo tulueño, luego de que la Federación Colombiana de Fútbol le comunicara el lunes pasado que no podrá inscribir jugadores, hasta obtener el paz y salvo de Tuluá.



"La decisión de la Dimayor de impedir el registro de jugadores a Atlético Nacional no tiene ninguna validez y constituye una arbitrariedad, que pone en grave riesgo la institucionalidad del fútbol profesional colombiano", escribió el club en el comunicado.



Además manifestó que "frente a estos hechos, el presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, declaró que nadie obligará al equipo verdolaga a pagar un dinero que no debe y que los hinchas de Atlético Nacional pueden tener la certeza de que serán los jueces de la República quienes definan la situación, antes de que se obligue al equipo antioqueño a reconocer un dinero que pone en serias dificultades su situación financiera".

Lo último que se supo de este caso por parte de la prensa bogotana, es que este martes en la tarde se iban a reunir los presidentes de Nacional y Cortuluá, en Bogotá, pero dicha reunión habría sido cancelada por el máximo dirigente del equipo 'verdolaga'.