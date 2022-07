¡Se despachó! Las razones por las que Hernán Torres, DT del Tolima, le habló duro a la Dimayor

Hernán Torres no se guardó nada el domingo en rueda de prensa, después del empate 1-1 del Tolima ante el Medellín, por la primera fecha de la Liga.



El timonel del cuadro pijao apuntó sus críticas hacia la Dimayor ya que su equipo es el único que no descansó, y eso lo ha venido pagando caro con muchos jugadores lesionados y fatigados.



🗣️ "Nos quieren matar, fundir a punta de todo esto. Llegaremos hasta donde nos den las fuerzas", dijo.



"Frente al Medellín volvimos a ver a un grupo que está preparado, con la actitud dispuesta para jugar, ante las eventualidades que estamos teniendo. Llenos de lesionados por la intensidad de los torneos, tres sancionados. Tenía solo los 11 completos, más dos suplentes mayores, y muchos jóvenes”, dijo Torres.



Señaló que "Este es un equipo cansado, llevado, con un estado de ánimo complicado, difícil y con lesionados. Y cada dos días juegue, juegue y no pasa nada con Tolima. No estoy sacando disculpas, perdónenme, pero a mi equipo lo veo fundido y liquidado. Seguiremos hasta cuando ellos (Dimayor) quieran fundirnos”.



Complementó diciendo que con esa seguidilla de partidos y un equipo sin descanso, "nos van a matar".



“Nos van a matar. En estos días vamos a salir con siete, con seis y ‘peladitos’, porque el recurso se está acabando. Tengo 10 o casi 11 lesionados y no sé los que dirigen esto qué van a hacer con nosotros. Nos quieren matar, fundir a punta de todo esto. Llegaremos hasta donde nos den las fuerzas y podamos”, puntualizó.



Tolima perdió la final del primer semestre ante Nacional, pero debió seguir en competencia para afrontar Copa Libertadores en partidos de ida y vuelta contra Flamengo, y una vez eliminado tuvo que empezar de nuevo su camino en la Liga Colombiana.