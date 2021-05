¿Se cancelará la Liga? Presidente de la Dimayor habló del tema y del juego Deportivo Cali-Tolima

Francisco Henao

El aplazamiento de la Liga colombiana es un tema que ha generado debate por la situación social que vive el país, con un paro que ya lleva más de tres semanas y con el bloqueo de vías en diferentes ciudades de Colombia.



Sin embargo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, fue claro al asegurar que el torneo no se aplazará bajo ninguna circunstancia.



"No, aplazar el campeonato no. No lo vamos a aplazar definitivamente. Creo que tenemos que tomar decisiones día a día. Esto (las protestas) ha causado un traumatismo no solo en el fútbol si no en las demás actividades", dijo Jaramillo en entrevista en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena Dos.



Señaló que el comunicado que firmaron los capitanes de los equipos pidiendo suspender el campeonato, no tuvo el respaldo de todos los jugadores.



"Creo que hubo un mal entendido, ese comunicado no lo suscribieron la mayoría de jugadores, pero entendemos el miedo de cada uno y ante las circunstancias que se presentaron por la incomodidad de jugar con gases lacrimógenos, respetamos el temor, pero cuando yo hablé con Cali y Tolima, me dijeron que estaban firmes para jugar", manifestó el directivo.



A propósito de ese partido Cali-Tolima, que es el único que falta para definir el otro clasificado a semifinales, Jaramillo dijo que están trabajando para conseguir una nueva fecha y una sede.



"Todavía no sabemos en qué ciudad, ni el día ni la hora para jugar el partido restante y conocer a los semifinalistas. Ya luego jugar lo que queda y la final, ese es el objetivo con el cual están identificados tanto directivos como jugadores", precisó el presidente de la Dimayor.