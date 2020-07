¡Se busca líder! ¿Cuál debe ser el perfil de un presidente ideal para la Dimayor?

Daniel Molina Durango

A la Dimayor, la entidad que organiza los torneos de fútbol en Colombia, no le ha ido bien con los dos últimos presidentes que ha tenido.



En el 2018, 20 de los 36 equipos del balompié nacional votaron en una asamblea por la salida de Jorge Perdomo, quien era el que mandaba en Dimayor y que al final fue acusado de despilfarro, excesivos pagos por asesoría y un incremento injustificado de la nómina, entre muchos otros lunares que le encontraron los directivos.



Dos años después, su sucesor, Jorge Enrique Vélez, vive la misma situación. Veinte clubes del fútbol colombiano pidieron que dé un paso al costado, también por manejos poco claros y errores costosos como el fallido contrato por los derechos internacionales del fútbol.



Con dos presidentes retirados por los equipos, que al fin y al cabo son los socios de la Dimayor, la pregunta que surge es: ¿cuál debe ser el perfil de la persona que maneje una entidad con altísimo presupuesto, pero con 36 presidentes de clubes a los que hay que tener contentos?



“Es bien complicado, no crea que es sencillo el tema de la presidencia de la Dimayor; nosotros somos 36 presidentes, bastante fregados la mayoría, nada nos gusta, y es difícil tener contentos a todos”, le dijo a El País el directivo de uno de los clubes que precisamente pidió la salida de Jorge Enrique Vélez.



Para Rodrigo Otoya, expresidente del Deportivo Cali, el que llegue debe ser un gran líder para saber manejar muchas situaciones que se le presentarán.



“Tiene que ser una persona que conozca de fútbol y cuyo liderazgo debe ser muy grande, porque manejar 36 personas (los presidentes de clubes) es muy complejo; Luis Bedoya y Ramón Jesurún duraron mucho tiempo allí, supieron manejar las cosas; conozco a Vélez, el actual presidente, y no pudo, entonces el tema no es tan sencillo”, aclaró Otoya.



Manifestó el dirigente vallecaucano que “no necesariamente tiene que ser alguien del fútbol; puede ser un empresario, pero que sepa de fútbol y que además tenga buenas relaciones con el Gobierno y la empresa privada. Gustavo Lenis es una buena opción”.



Otro expresidente azucarero, Fernando Marín, recomendó que el nuevo jefe de la Dimayor “sea alguien de un altísimo perfil, de mucha transparencia y honorabilidad reconocidos a nivel nacional, y que ojalá haya estado en grandes empresas”.



Manifestó que “lo ideal es que tenga fuertes conocimientos en temas de mercadeo y comercio, y que sea bien visto por el Gobierno y la empresa privada”.



Entre tanto, Óscar Ignacio Martán, máximo accionista de Cortuluá, también considera fundamental tener buenas relaciones con el Gobierno.



“Debe tener contacto importante con el Gobierno y las empresas, que conozca de mercadeo, de organización, que tenga buen manejo de grupos de trabajo, que se asesore bien con personas que tengan un amplio conocimiento de leyes del fútbol y demás”, declaró Martán.

Se aventuró a proponer el dirigente vallecaucano que “sería muy bueno tener un gran presidente de Federación con buenos gerentes en Dimayor y Difútbol bien capacitados y que se dediquen a buscar recursos para los clubes”.



Para el periodista Luis Alfredo Céspedes, el máximo dirigente de la Dimayor debe ser, ante todo, una persona con carácter.



“Debe ser un alto ejecutivo, que le guste el fútbol, pero, sobre todo, que sea de carácter para poner en su sitio a muchos dirigentes; que salga de donde salga, pero que sea de temperamento y que esté por encima del bien y del mal”, expresó Céspedes.

Una combinación perfecta

Uno de los jugadores de la Liga, que no quiso que su nombre figurara, manifestó que sería ideal un dirigente con una combinación empresarial y deportiva.



“Lo primero es que debe saber de administración para poder manejar el fútbol colombiano, que sea una persona con puertas abiertas en las empresas, con buena relación; pero también es ideal que tenga el fútbol en su cabeza, que sepa de esto”, señaló el jugador.



Entre tanto, la agremiación de futbolistas, Acolfutpro, había manifestado hace unos días que “teniendo buenos dirigentes y logrando una reestructuración de fondo saldrá el fútbol colombiano de la crisis sin precedentes que vive actualmente”.



La asamblea del viernes 24 determinará el futuro de la Dimayor, entidad sumergida en dificultades y en la que su presidente, Jorge Enrique Vélez, perdió el respaldo de los clubes profesionales.



Su salida es inminente, pero más importante será elegir una persona pulcra, con mucho liderazgo y conocimiento, para evitar que el fútbol colombiano siga más pendiente de lo que pasa fuera de las canchas.

Datos