¿Se agudizó la crisis? La división que hay en la  Dimayor perjudica al fútbol colombiano 

Daniel Molina Durango

Los directivos del fútbol colombiano, sin saberlo o conscientes de ello, son los que le vienen obstaculizando el reinicio de una Liga que está parada desde mediados de marzo, por la pandemia del coronavirus.

En la asamblea de la Dimayor el sábado se notaron más las grietas que separan a unos y otros en torno al nombre de Jorge Enrique Vélez como presidente de la entidad.



Mientras una mayoría aprobó su gestión del 2019, otro considerable número de dirigentes lo 'rajó', argumentando muchos errores y promesas no cumplidas como la venta internacional de los derechos del fútbol colombiano.



El País llamó a varios presidentes de clubes que asistieron a la reunión, y aunque algunos se excusaron para no hablar, otros hicieron comentarios de lo sucedido en dicha asamblea, pero con la condición de que no fueran citados en el artículo.



“Esto es como en la política: los que lo apoyan le van a aprobar todo, y los que están en contra le van a rechazar todo. Así está el fútbol colombiano, entre dos bandos por una persona, y no se dan cuenta que si esto sigue así, pues no va a haber fútbol”, dijo uno de los que no quiso figurar.

Del grupo que pide la renuncia de Vélez, Óscar Ignacio Martán (Cortuluá) y Carlos Zuluaga (Equidad), se pronuciaron con dureza por la continuidad del directivo en la entidad.



“Un nombre no es el fútbol. Pero quizás un nombre sí está dividiendo el fútbol. Defienden a una persona a pesar de su mala gestión. Las instituciones por encima de las personas. Cuán equivocados. Equivocaciones costosas”, publicó Martán en twitter, criticando a los que respaldan la gestión de Vélez.



Entre tanto Zuluaga también fustigó lo sucedido en la asamblea del sábado: “Una vez terminada la asamblea de Dimayor confirmo mis temores: prima la defensa a ultranza de una persona por encima de la institucionalidad. El fútbol colombiano se contagió del virus de la politiquería”.

El ministro de Deportes, al tanto

Esa pugna entre directivos es seguida con atención por parte del ministro de Deportes, Ernesto Lucena, quien fue tajante al manifestar que eso no le hacía bien al fútbol colombiano.



"La división en la Dimayor viene desde hace tiempo. En este momento no le está haciendo bien al fútbol. Lo único que está haciendo es que la gente crea cada vez menos en la institucionalidad", dijo Lucena, en el programa el VBAR de Caracol.



Señaló que "Lo que sabemos es que hay un grupo de clubes que no están contentos con la gestión del presidente Vélez, otros que lo respaldan. De Federación no sabemos nada".



Para mediados de julio habrá otra asamblea y en la misma se presagia de nuevo el pulso entre los dos bandos.