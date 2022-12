¡Se acabó el sentimiento tulueño! Cortuluá deja el fútbol colombiano luego de 30 años

Este miércoles se realizó la asamblea extraordinaria citada por la Dimayor con los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, en la sede del ente rector en Bogotá.



En la reunión se tocaron varios temas, entre ellos, la solicitud del máximo accionista y presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, para cambiar de sede a partir de 2023.



Dicha petición constó de dejar a un lado la figura del equipo 'corazón' para trasladarse a Yumbo, Valle del Cauca, y comenzar una nueva historia desde el torneo de ascenso.



Esta decisión, según su presidente Martán, se debió a que en Tuluá no recibió el apoyo económico que esperaba para el equipo y también por la falta de compromiso para la remodelación del estadio Doce de Octubre, una promesa de varias Administraciones Municipales, pero que no han cumplido.



Condiciones que al parecer obtendá yéndose para el municipio de Yumbo, en donde podrán jugar de noche gracias a que el estadio Raúl Miranda cuenta con sistema de iluminación y también tendrá patrocinio de empresas privadas de la ciudad.



De esta manera se confirma el fin de la historia de la Corporación Club Deportiva Tuluá (Cortuluá), que durante 30 años jugó en el fútbol profesional colombiano entre 'A' y 'B', su mejor campaña fue en el año 2002 cuando obtuvo el cupo a la Copa Libertadores y jugó frente a clubes como River Plate, América de México y Talleres de Córdoba.



En la temporada 2022 disputó la Liga del FPC luego de haber conseguido el ascenso en 2021, pero por los malos resultados y la mala administración del club, perdieron la categoría en el pasado mes de octubre.



Del nuevo equipo se conoce poco. Lo que se ha mencionado es que podría llamarse Yumbo Industriales FC, haciendo alusión a su nueva casa y al remoquete con el que se conoce al municipio, aunque esto todavía no está confirmado.