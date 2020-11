¡Ruta definida! Estos serán los rivales de Cortuluá en los cuadrangulares de la B

Daniel Molina Durango

Este lunes se realizó el sorteo de los cuadrangulares finales de la B, donde el Valle del Cauca será representado por Cortuluá, que viene haciendo una gran campaña.

El equipo de Jaime de la Pava quedó instalado en el Grupo A, donde se medirá a Bogotá, Valledupar y Leones.

En el otro grupo quedaron instalados Unión Magdalena, Quindío, Llaneros y Atlético Huila.

La primera fecha comenzará el próximo fin de semana y la gran final de la B se disputaría el 26 de diciembre.



