Róbinson Zapata colgó los guantes, tras 22 años de carrera deportiva

Juan Carlos Pamo

La Dimayor le rindió un homenaje al arquero Róbinson Zapata Montaño, quien anunció su retiro del fútbol activo, tras 22 años de carrera profesional, en la que además de defender los colores de la Selección Colombia estuvo en varios clubes de Colombia, Argentina y Europa.



Con 42 años de edad, el arquero vallecaucano que militó entre otros, en Águilas Doradas, Santa Fe, Cúcuta, Rosario Central, Independiente, Belgrano, Deportes La Serena, Galatasaray y también jugó en Rumania, decidió dejar el arco, siendo Jaguares su último club.

Precisamente en el equipo de Córdoba disputó su último juego, el 14 de noviembre de 2020, completando 607 como profesional, y teniendo en su registro 7 goles marcados de pelota quieta.



Rufay como es reconocido el guardameta, se va del fútbol tras vestir los colores de 14 clubes y lograr tres títulos continentales y seis en el Fútbol Profesional Colombiano.

Su recorrido

El nacido en Florida, Valle del Cauca, debutó en 1998 con el América de Cali.

Con los ‘escarlatas’ fue campeón de liga en el 2000 y fue figura en la Copa Libertadores del 2003 tras atajar un penal y ejecutar el cobro definitivo en la serie de los octavos de final frente a Racing Club.



Luego jugó cuatro años en el exterior en clubes como Rosario Central, Independiente y Belgrano en Argentina, al igual que Deportes La Serena en Chile.



En el 2007 volvió a ser protagonista en la Copa Libertadores llegando hasta semifinales con el Cúcuta Deportivo tras caer frente a Boca Juniors.



Su excelente nivel le permitió jugar con la Selección Colombia.



Posteriormente dio el salto a Europa donde defendió los colores del Steaua Bucarest de Rumania y Galatasaray en Turquía.



En el 2013 regresó al país y pasó por el Deportivo Pereira, Águilas Doradas, Millonarios, Santa Fe y Jaguares.



En el 2014, Róbinson fue protagonista en todos los torneos que disputó con Santa Fe y al año siguiente fue campeón de la Copa Sudamericana atajando uno de los penales en la final frente a Huracán de Argentina.



Un año después, el portero tapo otro penal en el minuto 83 que evitó el empate ante Kashima Antlers y lo consagró como figura en el título de la Suruga Bank. ‘Rufay’ también ganó dos ligas (2014, 2016) y dos superligas (2015, 2017).



En el 2020, fichó por Jaguares de Córdoba, equipo con el que jugó 20 partidos.

Carta de despedida

Texto de su carta en la que se despide del fútbol profesional:



“Con agrado miro hacia atrás y me siento contento por todo lo realizado en mis 22 años de carrera como futbolista profesional.



El motivo real de escribir esto es simple y llanamente agradecer a todas aquellas personas que hicieron parte de mis inicios, mi formación y del recorrido en estos bonitos años de trayectoria.



Gracias a Dios por darme el don y guiarme en el camino abriéndome puertas, gracias a mis padres, hermanos, hermanas, amigos, esposa, hijos y profesores.



Viví momentos difíciles y tuve la bendición de contar con personas que me ayudaron a entender que el fútbol es una pasión, pero es fútbol y la vida sigue.



Ahora estoy viviendo esa otra parte de mi vida que me hace despertar feliz día a día al lado de mis hijos y mi esposa, disfruto recibirlos cuando llegan del colegio, disfruto de comer un “corrientazo” con mi esposa y estar los fines de semana en casa.



Una vez más desde el fondo de mi corazón gracias a ustedes por estar ahí... Dios los bendiga mi gente.



¡Ahhh! pero esto sigue y muy pronto aportaré mi conocimiento a las nuevas generaciones, pendientes”.