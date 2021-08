Reinaldo Rueda a James Rodríguez: "Todos los jugadores que estén actuando son elegibles"

Este jueves se realizó la última jornada de trabajos del morfociclo de la Selección Colombia de Mayores en Bogotá y el entrenador Reinaldo Rueda atendió a los medios de comunicación.



Acerca de las sesiones de entrenamientos esta semana, el vallecaucano afirmó que "hoy la última unidad de entrenamiento fue para devolver los jugadores bien a sus clubes. Todo pasa por el comparativo con las ligas del resto del mundo. Lo que sí estoy seguro es que es muy positivo el hacer este acercamiento, haberlos involucrados. Todo depende como algunos inicien en las ligas del mundo".



Sobre el tema James Rodríguez y su posible regreso a la Selección Colombia dijo: "Todos los jugadores que ten actuando son elegibles. Fui muy claro en su momento, por eso esta evaluación de algunos jugadores como James y varios de los nuestros que están con la incertidumbre de cambiar de club. Desde que sean elegibles para la Selección, bienvenidos siempre".



"La idea es hacer la convocatoria el día 24 y viajar el día 27 a Santa Cruz de la Sierra. Allá estará la base nuestra. Colombia nunca había abierto la jornada internacional en La Paz. Nos corresponde abrir en un momento donde el calendario no coincide con el rodaje de los jugadores. Era antes en agosto", comentó Reinaldo Rueda.



Sobre el tema Eliminatorias comentó: "Se vienen jornadas típicas que no las hemos vivido. Algunos hasta ahora han llegado a sus clubes. Es muy complejo, existe un riesgo. Con los que los que no vienen compitiendo puede pasar cualquier cosa. Se corre el riesgo grandísimo de perder jugadores para el semestre. Hay muchos factores que hay que analizar, estamos en deuda en la tabla. Son 18 puntos vitales entre septiembre y octubre".



"Tenemos que mejorar el nivel de la Liga, el estado de las canchas. El mensaje es estimular la Liga colombiana, aquí nacimos todos. Los que están en el exterior se formaron aquí, con entrenadores y escuelas colombianas. No podemos sobrevalorar lo del exterior. Es nosotros recuperar y estimular lo nuestro", comentó el técnico vallecaucano analizando la actualidad del fútbol colombiano.



La Selección Colombia de fútbol disputará en septiembre la triple fecha de eliminatorias contra Bolivia y Paraguay, como visitante, y Chile en Barranquilla.