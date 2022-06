¡Qué final! Deportivo Cali y América de Cali, listos para primer round por el título de la Liga Femenina

Deportivo Cali, vigente campeón, y América, que busca su segunda corona, tendrán este jueves en la noche el primer duelo por el título de la Liga Femenina Colombiana en el estadio azucarero.



Sí o sí, el Valle del Cauca volverá a reinar en el fútbol femenino, cuando termine el segundo duelo, el próximo domingo, en el estadio Pascual Guerrero.



Los técnicos John Álber Ortiz, del Deportivo Cali, y Andrés Usme, del América, tienen ya lista su estrategia para obtener el mejor resultado en los primeros 90 minutos.



Las ‘Azucareras’ no podrán contar con la defensa Kelly Caicedo, quien continúa lesionada, mientras que las ‘Escarlatas’ cuentan con toda su plantilla.



Previo al duelo de este jueves, El País consultó a cinco periodistas deportivas para conocer su análisis de lo que se podrá ver en la gran final de la Liga Femenina Colombiana.

Las preguntas

1. ¿Hay un favorito entre Deportivo Cali y América para ganar la final de la Liga Femenina Colombiana?



2. ¿Cuáles son las claves de las ‘Azucareras’?



3. ¿Cuáles con las claves de las ‘Escarlatas’?

Nathalia Prieto, Periodista de Win Sports

1. Hablar de favorito es muy difícil. Llegaron las que mejor jugaron. Un punto alto del América es que su proceso lleva más años. Los dos equipos han ganado finales. América llega liderando la tabla de posiciones en el todos contra todos y cuenta con la goleadora histórica del certamen. Y aunque no participó en la Copa Libertadores 2021, el club optó por prestar jugadoras a diferentes equipos para mantener el ritmo. Los dos equipos tienen opciones claras de ganar.



2. Las claves del Cali son su juego rápido y directo, la explosión por las bandas, la movilidad en el frente de ataque y en la zona media, el trabajo desequilibrante de Linda Caicedo, que aporta en ofensiva, pero también baja a buscar el balón. Es un equipo con un trabajo físico importante. Contra Santa Fe no estaban María Morales ni Kelly Caicedo, ambas por lesión, y quien tomó el rol defensivo fue Carolina Arias y lo hizo bien.



3. América tiene una propuesta de juego colectivo, es un equipo muy compacto, también se caracteriza por la movilidad de sus jugadoras, se apoyan mucho en las coberturas y relevos, se les nota el proceso. Catalina Usme es una jugadora que te ayuda en ataque, pero baja mucho a buscar el balón y ayuda en defensa también.

Pilar Velásquez, Periodista de Semana

1. No lo hay. Cali es el vigente campeón de la liga y, a mi parecer, América lleva un proceso más consolidado en el fútbol femenino colombiano. Sin embargo, línea por línea son equipos muy equilibrados (no necesariamente por capacidad en cierta zona de la cancha, incluso por liderazgo): Stefany Castaño con Natalia Giraldo, Carolina Arias con Carolina Pineda, Tatiana Ariza con Catalina Usme, Linda Caicedo con Diana Ospina, Íngrid Guerra con Wendy Bonilla.



2. Generalmente, Deportivo Cali empieza de menos a más. Es un equipo que sufre de desconcentraciones, pero logra meterse rápido en el partido. Carolina Arias juega un papel de liderazgo súper importante. Y el equipo tiene lo que se necesita en estas instancias: una buena arquera, con la ‘Flaca’ Castaño, y buenas delanteras como Linda o la misma Íngrid, con gran potencia de media distancia.



3. La memoria colectiva. Es el trabajo que han venido haciendo, incluso remarcado en selección, que las tiene campeonas de la liga y sub campeonas de Libertadores. Sin duda, los Usme tienen que ver mucho en ese proceso. Es un equipo de mitad de cancha hacia adelante muy potente, pero a veces tiene baches en la defensa.

América de Cali goleó 4-0 al Deportivo Cali en la primera fase de la Liga femenina. Foto: prensa Dimayor

Estefanía Gómez, Win y Supercombo

1. Sí hay un favorito y es América. El presente y como se ha dado esta liga lo ponen en esa posición. Sus triunfos abultados y haberle ganado precisamente al Deportivo Cali, que es un buen local, en su casa y por goleada, hace pensar que podría tener un poco de ventaja, aunque es una final. Y este es un reconocimiento al trabajo en el fútbol femenino del Valle del Cauca.



2. El ataque del Cali es su principal clave, con Tatiana Ariza, Farlyn Caicedo, Linda Caicedo, Manuela González, Íngrid Guerra. Son jugadoras con goles y difíciles de controlar por las rivales. El aspecto emocional de las vigentes campeonas también es importante en esta instancia definitiva.



3. Las claves del América radican en la pelota quieta, el liderazgo de Catalina Usme, Carolina Pineda. Tiene una arquera de selección Colombia que ha mantenido la valla invicta durante mucho tiempo. Es un equipo muy sólido y que ha inyectado jugadoras nuevas, aunque tiene referentes marcadas que ya ganaron el título. Por ejemplo, es nueva Fabiana Yantén, jugadora que se ha lucido esta temporada en la defensa. Vamos a ver una buena final y ojalá se llenen las tribunas.

Juliana Salazar, Periodista de Espn

1. Es una final muy competitiva. Ambos equipos jugaron muy bien el torneo, sumaron jugadoras a procesos de Selección Colombia y tienen todo para ganar. Pero el favorito es América por la consolidación de un proceso que ha tenido continuidad, por la solidez que ha logrado en todas sus líneas, por el buen manejo de grupo y por la experiencia del cuerpo técnico y sus jugadoras. Es un equipo que sabe corregir a tiempo y resolver situaciones en cancha, no se rinde nunca y tiene una idea clara de juego.



2. La clave del Cali es la calidad de sus jugadoras. Es un equipo de transiciones rápidas que aprovecha sus mejores individualidades para desequilibrar. Sale muy bien por los costados y físicamente es un equipo que resiste.



3. La clave del América es la consolidación de un proceso que se ha preocupado por mantener en el tiempo. Esto ha hecho que el grupo tenga una identidad clara, una huella táctica que se traduce en un gran juego colectivo, en una posesión útil de la pelota siempre buscando el arco. Catalina Usme le da un plus al equipo y la dupla del técnico Andrés Usme y su asistente Gustavo Pineda ha generado una sinergia de conocimientos en la que no dejan escapar un solo detalle.

Karina Parra, Periodista de Win Sports

1. Por lo visto durante la fase regular, llega mucho mejor el América. Los dos clubes tuvieron bajas importantes, algunas lesiones en el camino, convocatoria a selecciones Colombia sub 17 y sub 20, pero cuando estuvieron en su totalidad los equipos, creo que las rojas hicieron mejor las cosas, sufrieron menos, y eso lo dicen los triunfos, la cantidad de goles. Pero el Cali es un equipo duro y debe pegar primero como local, porque América en el Pascual es muy fuerte.



2. Tiene dos claves: la zona defensiva, que se ha consolidado, con juveniles como centrales. Y el ataque, que cuenta con Carolina Arias, que es un referente nacional, y con jugadoras de experiencia como Íngrid Guerra y Manuela González, además del talento de Linda Caicedo.



3. En América es clave su proceso, que es largo, se conocen las jugadoras, no ha parado en su función de los entrenamientos. Su capitana y líder, Catalina Usme, es un plus, pero está además Diana Ospina, de gran rendimiento. Carolina Pineda es una guerrera que sube y baja. Fabiana Yantén es sólida en la defensa. Y jugadoras con brillo como Íngrid Vidal y Wendy Bonilla.

Ficha técnica

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Capacidad: 35.000 espectadores

Hora: 8:00 p.m.

Árbitra: Luisa Fernanda Martínez



Probables formaciones

Deportivo Cali: Stéfany Castaño, Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Juana Ortegón, Lizeth Ocampo, Gisela Pino, Paula Medina, Tatiana Ariza, Linda Caicedo, Farlyn Caicedo, Íngrid Guerra.

DT: John Álber Ortiz



América: Nathalia Giraldo, Wendy Natis, Tatiana Castañeda, Fabiana Yantén, Leury Basanta, Carolina Pineda, Sara Martínez, Diana Ospina, Wendy Bonilla, Íngrid Vidal, Catalina Usme.

DT: Andrés Usme