Juan Carlos Pamo

América y Deportivo Cali jugarán el próximo domingo sus partidos de la jornada 2 de la Liga colombiana, luego de la programación dada a conocer este martes por la Dimayor.

De acuerdo a lo publicado por la entidad que rige el fútbol colombiano, los escarlatas debutarán como local en la temporada 2021 actuando en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

Los escarlatas, que inician la defensa del bicampeonato, enfrentarán en la 'Villa de las Palmas' a Águilas Doradas, duelo que se disputará a partir de las 4:00 p.m. con señal del Canal Win+.



Recordemos que América no podrá utilizar el Pascual Guerrero hasta el 1 de febrero cuando se habilite el escenario tras las adecuaciones que se han adelantado en la gramilla.



Será el primer juego en la Liga para los actuales campeones luego de que el cotejo ante Patriotas no se pudo disputar por la negativa de la alcaldía de Tunja de prestar el estadio de esa ciudad.

Por su parte, el Cali visitará al Deportivo Pereira, el mismo domingo en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense, juego programado a partir de las 8:00 p.m.

Los azucareros suman tres puntos en la tabla tras el triunfo del fin de semana pasado ante Jaguares como local.



Dos juegos no han sido programados debido a las restricciones que se mantienen en Bogotá por el tema del manejo de la pandemia del Covid-19.



Programación de la Fecha 2:

22 de enero

Independiente Medellín vs Patriotas FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+/Win



23 de enero

Envigado FC vs Deportivo Pasto

Hora: 5:35 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+/Win



Once Caldas vs Junior FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +

24 de enero

América de Cali vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar

Televisión: Win +



Jaguares FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win



Deportivo Pereira vs Deportivo Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +

26 de enero

Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win +



Por definir



Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima

La Equidad vs Atlético Nacional