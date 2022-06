Prefiero a Alberto Gamero como técnico de la Selección Colombia (Opinión)

No puedo descalificar a Néstor Lorenzo sin haberse ni siquiera sentado en el banco de la Selección Colombia.



A los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol los convencen sus tantos años de experiencia como asistente de José Pékerman, el mismo que ellos sacaron por la puerta de atrás luego de haber puesto a Colombia en dos Mundiales.



Y hoy termina valiendo más, para ellos, el segundo de esa era. En otras palabras, perdimos cuatro años.



Si de ese calibre era la apuesta, yo habría preferido darle la oportunidad a un técnico como Alberto Gamero.



Es cierto que el entrenador de Millonarios no fue mundialista como jugador y nunca se sentó en el banco de una selección en una Copa Mundo, que son los valores de mostrar en la hoja de vida de Lorenzo.



Pero el argentino es, no hay que discutirlo, un tiro al aire, como lo

hubiera sido Gamero.



No esperaba yo el nombramiento de Pep, Mourinho, Klopp o Ancelotti en el banco colombiano, pero sí el de un técnico con pergaminos que mostrar, como lo fue el mismo Pékerman en su llegada al seleccionado cafetero, por allá en el 2012.



Pienso que los directivos dieron un paso atrás y mucha distancia hay de Pékerman a Lorenzo. Es probable que le suene la flauta y termine siendo el ‘Scaloni’ de los colombianos, pero no deja de ser un ensayo que ofrece más incertidumbres que certezas.



Esta no es una posición parroquial, pero prefiero a Gamero, porque como técnico en propiedad ha sido campeón con poco, aunque no sepa lo que es un Mundial, ni siquiera como aprendiz.