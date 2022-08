¿Por un perro?: Las sanciones de Dimayor a Millonarios y Deportivo Cali en la Liga 

La Dimayor dio a conocer las sanciones que implantó para varios clubes del Fútbol Colombiano. El Comité Disciplinario decidió que Millonarios deberá pagar por la invasión de un perro en el encuentro contra Deportivo Cali y el 'Azucarero' tendrá que responder por no haber presentado un jugador a la rueda de prensa.



El pasado sábado 6 de agosto se llevó al cabo el encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga. El partido se disputó en el estadio El Campín en el que los 'Embajadores' derrotaron 4-2 al verdiblanco.



A final del primer tiempo, hubo una invasión de un perro al campo de juego en el que tardó el juego por dos minuto y medio (2:30). Debido a esto, la Dimayor sancionó al equipo con una multa de 5 millones de pesos.



A parte de la sanción a Millonarios, Deportivo Cali recibió una multa por el mismo valor por no haber presentando un jugador a la rueda de prensa post partido en la derrota contra Envigado. Máyer Candelo se presentó solo y esto provocó la multa al 'Azucarero'.



Por último, una polémica se ha generado debido a la decisión de la Dimayor de no haber sancionado a Jarlan Barrera por el gesto de mostrar el escudo a la hinchada del Junior. Según el ente deportiv: "No hubo provocación por parte del delantero del Nacional".