¡Partido contra el Covid! Las canchas sintéticas de Cali 'se ponen la 10' para reabrir sus puertas

Juan Carlos Pamo

Una de las actividades más practicadas por los caleños eran los ‘picaditos’ de fútbol que se hacían en las canchas sintéticas de la ciudad.



Niños, jóvenes y adultos copaban estos espacios para divertirse y hacer ejercicio, pero todo cambió cuando el covid hizo su debut.



Ahora, las 150 canchas (públicas y privadas) que hay en Cali están vacías, los balones se llenan de polvo y los gritos sagrados —los goles— se apagaron por el cierre de estos establecimientos. El nuevo coronavirus le está ganando, y por goleada, a este sector, que, además, ‘mandó a la banca’ a más de 6000 trabajadores directos e indirectos de este gremio.



Para tratar de salvar el negocio de decenas de empresarios y a las personas que dependen de este sector, 35 propietarios de canchas sintéticas ‘se pusieron la 10’ para conformar Aifa, (Asociación de la Industria del Fútbol Aficionado), una agremiación que se la va a jugar toda para ganarle la partida a la crisis económica.

El primer paso para la remontada

El primer tiempo de esta historia se disputó en las canchas Fútbol 5 La Primera, al norte de Cali. Allí nos recibió Lilibeth Tejada, líder de Aifa y propietaria de ese complejo deportivo. La representante de esa asociación contó cómo lograron consolidarse como una agremiación, hasta llegar a ser atendidos y reconocidos por la Secretaría de Deporte de Cali, con quienes han trabajado articuladamente para diseñar los protocolos de bioseguridad necesarios para que el balón vuelva a rodar.



“En el mes de marzo cerramos por la cuarentena, aguantamos lo que más pudimos, pensamos que sería por un par de meses, pero la realidad fue otra. Entramos en una grave crisis y tuvimos que despedir a muchas personas. Por eso decidimos unirnos para establecer un puente con la Administración Distrital para tratar de salvar los negocios y los empleos de todas personas que dependen de esto”, apuntó.



El segundo tiempo se jugó en el barrio La Flora, donde están ubicadas las canchas Liga 5, la segunda casa de Juan Felipe Gruesso, propietario de este complejo e hijo del exentrenador del América Juan Carlos Gruesso.



Este emprendedor relata con nostalgia que el trabajo de 5 años está a punto de perderse por la grave situación económica que vive el establecimiento, pero que ve en el Pacto por la Vida que se firmará con la Alcaldía de Cali una esperanza para remontar el partido más difícil que han librado los complejos deportivos.



“Aquí no solo estamos peleando por las canchas sintéticas, sino que también estamos agremiándonos con las escuelas de árbitros, los equipos de fútbol masculino y femenino; los organizadores de torneos, entre otros. Con este pacto acordamos proteger la vida promoviendo y cumpliendo los protocolos de bioseguridad y demás medidas preventivas y de autocuidado, tales como: el uso de tapabocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento físico, evitar o no propiciar aglomeraciones de personas; así como promover la práctica del deporte responsable a toda la ciudadanía en general”, indicó.



Para conocer cómo está la situación financiera de este gremio, tuvimos que disputar un tiempo extra en el sur de la ciudad, en una de las canchas más tradicionales y queridas por la comunidad, Tiro de Esquina.



Estas canchas han recibido miles y miles de partidos durante los últimos 14 años, convirtiéndose en un referente para todos los futboleros.

Ahí, en medio de un intenso calor, nos acogió Jhon Escobar, copropietario de ese complejo deportivo. “La gran mayoría no somos dueños de los lotes, por eso los arriendos que tenemos que pagar son bastante altos. Hacer una cancha puede costar 200 millones de pesos y el mantenimiento también es otro gasto porque no podemos dejar que se dañe la inversión. Y lo más grave no es eso, porque también están los empleos directos e indirectos que se pierden y afectan el bolsillo de muchas familias”, comentó.

Trabando en equipo

Una de las cosas en las que todos los empresarios coinciden es en el trabajo en equipo que han logrado desarrollar con la Secretaría del Deporte, que ha estado en permanente contacto con el sector, brindando el apoyo necesario para establecer los protocolos de bioseguridad que les permita volver a funcionar.



Carlos Diago, jefe de esa dependencia, comentó que la Alcaldía está trabajando en equipo con este gremio y todos los actores del deporte para lograr establecer protocolos y definir las estrategias más acertadas para remontarle el partido a la crisis económica.



“Llevamos un buen tiempo trabajando en los protocolos de bioseguridad para que una vez el Gobierno Nacional dé luz verde, este sector pueda volver a funcionar. Una de las propuestas que hemos manejado es que estos espacios puedan ser usados para realizar actividades físicas individuales, como el acondicionamiento físico o una aerorrumba”, indicó.



Actualmente los complejos deportivos se la están jugando toda en la tanda de penales para sostenerse. El Pacto por la vida, que firmarán con la Alcaldía, será el primer cobro de este gremio, que busca remontar la serie más complicada de su historia.

Datos

El gremio de las canchas sintéticas, academias de fútbol, organizadores de torneos, cafeterías, venta de indumentaria deportiva y demás trabajos relacionados suman perdidas mensuales de hasta 2000 mil millones de pesos al mes.



En las canchas Fútbol 5 La Primera había 40 trabajadores directos e indirectos.



Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali, ha realizado un acompañamiento a este sector durante período de cuarentena y ha trabajado por el rescate de los empleos que dependen de este gremio.



Sin embargo, consideran que bajo estrictas medidas de protocolo de podría reactivar el sector.



En toda la ciudad hay alrededor de 150 canchas sintéticas públicas y privadas, sin actividad hoy desde marzo pasado, por culpa de la pandemia.



La Secretaría del Deporte trabaja para tratar de reactivar el sector, pero depende del Gobierno Nacional.