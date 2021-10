¡No trabajarán más!: La crítica situación por la que viven los jugadores del Deportivo Pasto

Los jugadores del Deportivo Pasto, por medio de una carta firmada por cada uno y dirigida al presidente Oscar Casabón, anunciaron que por el retraso de salarios no se presentarían a jugar contra Deportes Quindío por la siguiente fecha de la liga colombiana.



Los vinculados a la Asociación Colombiana de Futbolistas Colombianos (ACOLFUTPRO) reclaman que se le debe los pagos de Julio, Agosto y Septiembre, además denuncian que tampoco les han pagado todo un año de seguridad social integral y que no es la primera vez que ellos afrontan una situación como esta.



El plantel confirmó que hará acto de presencia en los entrenamientos y que cumplirán con todos los horarios de estos, pero que si no tienen los pagos de los atrasados salarios y la seguridad social de este año, no cumplirían con el partido contra el Quindío.



Deportivo Pasto en este momento se encuentran en la casilla número 18 con tan sólo 9 puntos, fue eliminado de los cuartos de final de la Copa Betplay y ha cambiado dos veces de técnico de lo que va el 2021.