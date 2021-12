"No me vendí y no me venderé jamás": habló Manuel González, jugador de Llaneros 

Salir hablar por estos días es una acción difícil de llevar. Hay muchos ojos observando cada movimiento y detalle, luego del escándalo vivido en el fin de semana por el partido de ascenso entre Unión Magdalena y Llaneros. Sin embargo, el jugador de Llaneros Manuel González salió a dar la cara y hablar por medio de sus redes sociales.



“No me vendí y no me venderá jamás. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la biblia. Y si con esto que he dicho quieren continuar creyendo lo contrario, cada quien está en su total libertad de creer lo que bien considere”, concluyó el jugador, quien reiteró que tiene mucho dolor en su corazón por el escándalo en el fútbol de ascenso.



Además, agregó: “Con total transparencia y mi conciencia tranquila puedo dirigirme hoy a toda la región llanera, a todos los hinchas llaneros, a todas las familias que siempre estuvieron y han estado con nosotros. Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto, como lo están todos ustedes, hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi conciencia limpia no he recibido un peso y tampoco recibiré ni aceptaré un peso (si es que lo hay)”.

.

Por otro lado, Gonzalez dejó una idea curiosa en medio de sus discuros, tratando de referirse sobre algún otro acto de sus compañeros de equipo: “la raíz de todos los males es el amor al dinero”. “No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano todo sale a la luz. No vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera, que está con el corazón roto, creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y no es así”, apuntó.