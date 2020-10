Millos Vs. Nacional, un clásico de urgidos esta tarde en El Campín de Bogotá 

Daniel Molina Durango

Millonarios y Nacional protagonizarán hoy, desde las 6:00 de la tarde, una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano.



Sin embargo, en esta oportunidad, azules y verdolagas llegan en una difícil situación deportiva a causa de sus flojos resultados después del parón obligado por la pandemia.



El Nacional de Juan Carlos Osorio llegará a este juego luego de haber perdido en la fecha pasada contra Patriotas, teniendo así la obligación de ganar para irse afianzando en el grupo de los ocho.



La escuadra paisa ocupa el sexto lugar con 26 puntos, y le hacen falta por lo menos dos triunfos más para asegurarse.



Millonarios, por su parte, vive una situación mucho más difícil que la de Nacional, ya que ocupa la casilla 13 del campeonato con solo 18 unidades.



Esto quiere decir que, para clasificar, los dirigidos por Alberto Gamero tienen que ganar los cuatro partidos que les quedan y esperar eventualmente que se les den otros resultados.



Un empate o una derrota hoy los dejaría fuer de cualquier posibilidad de ingresar al grupo de los ocho.



Ambos equipos, además, están complicados en la Copa Suramericana, en la que definirán su suerte la semana que viene frente a River Plate de Uruguay y Deportivo Cali.



La jornada 17 de la Liga comenzará hoy con el juego a las 3:30 de la tarde entre Jaguares de Córdoba y Envigado.

El resto de la fecha

La fecha continuará este domingo con los siguientes partidos: Equidad Vs Águilas Doradas, Cúcuta Deportivo Vs, Junior, Pasto Vs. Santa Fe y Medellín Vs. Once Caldas.



Finalmente, el lunes festivo terminará la jornada con dos encuentros: a las 6:10 de la tarde, Chicó recibirá a Bucaramanga, mientras que América visitará al Pereira a las 8:15 de la noche.



Los ‘Diablos’ necesitan ganar para llegar a 30 puntos y quedar más cerca de su clasificación.