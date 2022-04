Llora la pelota tras la partida de Freddy Rincón (Perfil)

Llora la pelota. Y llora un país. Porque la partida de Freddy Rincón duele bien adentro, donde se sienten las cosas, donde las penas y las alegrías encuentran un refugio y se quedan allí para siempre.



Y de alegrías sí que supo Freddy Rincón, no solo para engordar su propio corazón de felicidad, sino el de los amantes del fútbol de todo un planeta, porque el ‘Coloso’, como bien lo llamaba el periodista Mario Alfonso Escobar, fue mundialista con la Selección Colombia en Italia 90, USA 94 y Francia 98, y sus gambetas, velocidad, potencia y goles anduvieron en nuestro país por Independiente Santa Fe y América; en Brasil por Palmeiras, Corinthians, Santos y Cruzeiro; en Italia por Nápoles, y en España por Real Madrid.



Freddy nació el 14 de agosto de 1966 en el puerto de Buenaventura, tierra pobre en infraestructura y desarrollo, pero rica en talento deportivo y cultural. Y murió este miércoles 13 de abril (55 años), tras perder una de sus más duras batallas, en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Imbanaco, donde se encontraba desde el lunes pasado, luego de sufrir graves lesiones en su cabeza cuando chocó la camioneta en la que se desplazaba con una buseta del MÍO en el sur de Cali.



No ganó ese partido Freddy. Ya en el 2013 había escapado de la muerte en un accidente de tránsito en la vía entre Cali y Buga, por el que tuvo que ser operado en la cabeza. Esta vez, después de una intervención quirúrgica de dos horas y 45 minutos, el grupo médico de Imbanaco, encabezado por Laureano Quintero, hizo todo lo necesario por mantener con vida a Rincón, pero clínicamente ya no había posibilidades. Fueron tres días de drama e incertidumbre para la familia del exjugador de la Selección.



Como futbolista, Freddy logró ocho títulos nacionales con Independiente Santa Fe (1), América (2), Palmeiras (2) y Corinthians (3), además de una Copa Mundial de Clubes con este último equipo brasileño. En Sao Paulo lo aman y desde allí han llovido muchos mensajes de solidaridad, como también desde España e Italia, para la familia del exjugador.



El ‘Coloso’ está inscrito con letras mayúsculas en la historia del fútbol colombiano, luego de haberle regalado al país el gol más celebrado de todos los tiempos. Sucedió el 19 de junio de 1990, en el estadio Giusseppe Meazza, en Milán. La selección de Pacho Maturana y ‘Bolillo’ Gómez enfrentaba a la poderosa Alemania en busca de un tiquete a los octavos de final del Mundial de Italia 90. Los ‘Teutones’ se fueron en ventaja y a todos los que vieron ese partido les parecía injusto el marcador por lo que hacía Colombia hasta el momento. Y apareció entonces un gol cuya jugada previa pasó por los pies de Leonel Álvarez, ‘Bendito’ Fajardo y ´Pibe’ Valderrama, pero, sobre todo, retrató, cuadro a cuadro, lo que era entonces el estilo único y admirado de esa selección. Quien mandó a guardar la pelota fue Freddy, que no encontró un espacio distinto que la abertura de las piernas de Bodo Ilgner para vencerlo. El grito colombiano aturdió el Giusseppe Meazza.



“Si hubiera pensado por dónde mandar la pelota, pierdo. Vi al arquero saliendo a achicar y entendí de inmediato que era por el medio de sus piernas”, contaría tiempo después Freddy.



Si ese gol está en la memoria del fútbol, también lo están los dos que le marcó en el estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, a la selección Argentina en las eliminatorias de USA 94, en el famoso 5-0.

En su carrera, le ‘Coloso’ marcó 169 goles, 54 de ellos en América, con el que más anotó y donde estuvo bajo las órdenes de Gabriel Ochoa Uribe, Pacho Maturana y Diego Umaña, entre 1989 y 1993.



“Nunca vi un jugador tan completo como Freddy. Un atleta puro, auténtico de su raza negra, potente, veloz, con gol, y que se movía por toda la cancha y en todas las posiciones, solo le faltó tapar”, contó alguna vez Ochoa Uribe.



“Me siento muy triste y es un tema del que prefiero no hablar públicamente, porque Freddy era como mi hijo”, dijo escuetamente a El País Pacho Maturana.



En la actualidad, Freddy se había dedicado a los comentarios deportivos con Win Sports, donde estaba viviendo una segunda etapa de su vida que también pasó por las tormentas y los escándalos.



En el 2007, la Interpol y la Fiscalía de Panamá emitieron una orden de captura por los delitos de testaferrato y nexos con el narcotráfico, concretamente con Pablo Rayo Montaño, la cual se hizo efectiva el 9 de mayo en Brasil, donde fue encarcelado.



Tuvo dos matrimonios y tres hijos, el mayor de ellos, Sebastián, de 28 años, quien también se dedicó al fútbol y juega como delantero en el Club Atlético Barracas Central de Argentina.



Freddy también incursionó como entrenador en equipos de divisiones menores de Brasil y fue asistente de Vanderlei Luxemburgo en el Atlético Mineiro y de Jorge Luis Pinto en Millonarios. Y fue Pinto justamente quien lo puso a debutar como jugador en 1986 con Santa Fe. 36 años han pasado desde entonces. Desde aquella vez que la pelota nos permitió conocerlo. Y llorarlo ahora.