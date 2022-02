Lista la programación de la primera fecha de la Liga Femenina de Colombia en 2022

La Dimayor dio a conocer la programación de la primera fecha de la Liga Femenina 2022, la cual contará con la presencia de 17 equipos representativos del fútbol colombiano y tendrá un formato diferente al que se venía jugando en los últimos años.



Este próximo 18 de febrero rodará el balón para el fútbol femenino en Colombia, con la disputa de la primera fase de la Liga, la cual será de todos contra todos y clasificará a los ocho primeros clubes que se encuentren en la parte alta de la tabla de posiciones.



Posteriormente se disputarán los cuartos de final, las semifinales y la gran final, que estaría concluyendo el torneo a principios del mes de junio. Los equipos campeones tendrán cupo a la Copa Libertadores Femenina 2022.



La primera fecha se disputará entre el 18 y 22 de febrero y tendrá al América de Cali como el equipo que descansa.

Así se disputará la primera fecha:



18 de febrero



Llaneros FC vs Atlético Nacional

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Bello Horizonte



Deportivo Cali vs Atlético Huila

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali



*Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot



19 de febrero



Real Santander vs Millonarios FC

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Villaconcha



Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: El Campín



21 de febrero



Fortaleza CEIF vs Orsomarso SC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Municipal de Chía



Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro



22 de febrero



Cortuluá FC vs Junior FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Doce de Octubre



Descansa: América de Cali