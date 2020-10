¿Le perdonaron la vida a Nacional? Esto dijo Juan Cruz Real, técnico del América de Cali

Francisco Henao

En el América quedó la sensación de que le perdonaron la vida a Nacional en el partido de este domingo en Medellín, que quedó 2-2.



El técnico Juan Cruz Real reconoció que a su equipo le faltó contundencia para liquidar y asegurar los tres puntos ante un rival que dio muchas ventajas.



"No tuvimos la eficacia para rematar el partido como queríamos, tuvimos para liquidarlo y por eso quedamos con ese sabor amargo. Pero en términos generales, es muy meritorio lo hecho por los jugadores", señaló el timonel.



Dijo que "Seguimos sumando, hace varias fechas que no perdemos y esto es importante. Hay que tener en cuenta que tenemos 3 bajas importantes. Yo le doy mucho valor a los futbolistas que tengo".



Sobre lo que se planteó ante Nacional, Cruz Real señaló que la idea era presionarlo arriba para evitar que tuviera una salida clara desde su zona posterior.



"Nosotros queremos presionar siempre adelante, pero si el partido exige otra cosa obviamente lo tenemos que hacer. No estoy de acuerdo con que regalamos el medio. Debemos ajustar y ser eficaces para terminar las jugadas", enfatizó el técnico rojo.