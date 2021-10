¡La suerte está echada!: así quedaron los cuadrangulares del torneo de ascenso

Este domingo se sortearon los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso en Colombia. El camino que ocho clubes deberán recorrer para buscar uno de los dos cupos para llegar a la Liga del próximo año.



El grupo 'A' quedó conformado por Leones, Boyacá Chicó, Cortuluá y Real Cartagena. Mientras que el 'B' quedaron Bogotá, Fortaleza, Unión Magdalena y Llaneros.



La primera jornada de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso se disputará el fin de semana del 6 de noviembre, con los compromisos:



Grupo A:

Cortuluá vs. Real Cartagena

Leones vs. Boyacá Chicó



Grupo B:

Bogotá vs. Fortaleza

Unión vs. Llaneros



Los ganadores de cada cuadrangular ascenderán directamente a la Liga colombiana 2022. Sin embargo, el campeón del torneo se definirá en una final única entre los ganadores de cada grupo.