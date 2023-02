La salida en falso del presidente del Deportes Tolima tras suspensión del partido con Millonarios

El presidente del Deportes Tolima, César Camargo, expresó que lo sucedió el pasado domingo en el Estadio Manuel Murillo Toro es “un boicot al juego” luego de que Millonarios no disputara el partido ante el cuadro de Ibagué por falta de garantías.



No obstante, el jugador Julián Quiñones, del elenco pijao, mostró una clara diferencia entre quien dirige y el que juega, al asegurar que en las condiciones en las que se iba a celebrar el encuentro era imposible seguir en la cancha.

Un hincha del Tolima golpeó al jugador de Millonarios Daniel Cataño, por lo que el partido fue suspendido. Frente a lo ocurrido. el presidente del Deportes Tolima manifestó: “hay dos hechos que son absolutamente reprochables, no puedo hablar mucho más de lo que pasó con el hincha, que se sale de nuestro control y que tendrá que ser judicializado”.



“Hay otro hecho que es impresentable que ese sí está bajo el control de los equipos y es que un equipo se retire de la cancha, eso no tiene presentación, eso es un boicot al juego, un boicot al deporte”.



También habló de las sanciones a Millonarios. “Espero que se tomen las medidas disciplinarias porque no se vale que nos presionen de esa manera”.



Por su parte, Quiñones, al ser preguntado si el juego debía seguir, expresó: “Son cosas que manchan el fútbol, se debe marcar un precedente en todos los estadios... Para mí, está bien que no se juegue. Hoy le tocó a Cataño, mañana puede pasarnos a cualquiera de nosotros”.



Frente a lo manifestado por Camargo, varios usuarios de Twitter no estuvieron de acuerdo con sus declaraciones.

“El señor Camargo minimiza los graves hechos de agresión a un jugador e intenta voltear los hechos. Si fuese un jugador del Tolima seguro estaría en otra tónica. Una vergüenza”.



“Canalla, ser despreciable, hasta los propios jugadores del Tolima están de acuerdo con los de Millonarios”, “Qué descaro del señor cuando la tribuna entera agredía verbalmente al jugador y festejó la agresión del desadaptado”.