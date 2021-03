La opinión de Jorge Luis Pinto que deja mal parado al departamento médico de Millonarios

Francisco Henao

La polémica por lo sucedido al lateral de Millonarios Andrés Felipe Román, quien no se pudo vincular a Boca por un problema médico, sigue dando de qué hablar.



El último en poner en entredicho al departamento médico de Millonarios fue el técnico Jorge Luis Pinto, quien dirigió al equipo azul en el 2019.



Pinto, quien se ha caracterizado por decir verdades que originan polémica, fue contundente al asegurar que el día que vuelva a Millonarios cambia en su totalidad todo el departamento médico del equipo.



"Pienso que la vida y el tiempo lo van a decir y lo está diciendo. El día que vuelva a Millonarios, cambio el cuerpo médico radicalmente. Una vez, hubo un jugador lesionado según el departamento médico, me le acerqué y le dije que si no empezaba a jugar traía uno nuevo. Al otro día, empezó a entrenar normalmente", aseguró el técnico en entrevista con el programa La Casa Azul Radio.



Señaló que es un hombre preparado en muchos aspectos y por eso le cuesta creer todo lo que le dicen.



"Yo soy un hombre preparado, de Universidad. Sé de fisioterapia y de alimentación. Me asombran los conceptos que me decían. Yo no soy un técnico empírico. Quienes han estado conmigo lo saben", manifestó Pinto.



Señaló además que nunca estuvo de acuerdo con la forma como el departamento médico llevó la recuperación de Santiago Montoya.



"No estuve de acuerdo con el proceso de recuperación de Santiago. Yo mismo me hice cargo de eso. No me senté en un andén a llorar porque no estaba cerca", expresó.



El departamento médico del cuadro azul ha estado en el ojo del huracán por varios detalles. Uno de los que lanzó duras críticas fue el volante César Carrillo, quien dijo que ya va para un año lesionado y no ve avances en su recuperación.



"Los médicos de Millonarios, Juan Piñeros y Catalina Chica, son los encargados de las recuperaciones allá, los que les dicen a los fisioterapeutas lo que tienen que hacer. Los fisioterapeutas son Fabián y Jonathan, pero ellos no tienen la culpa de nada. Ha habido muchas lesiones con las cuales los médicos no han dado, es muy deficiente la parte médica en Millonarios”, dijo en su momento Carrillo.



Las críticas hacia los galenos del cuadro azul se acrecentaron con la situación de Andrés Felipe Román, a quien se le descubrió un problema delicado en los exámenes médicos que le hizo recientemente Boca Juniors.