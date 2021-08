La Liga no da espera: dos técnicos han dejado sus cargos en cinco fechas del campeonato

Las salidas masivas de entrenadores en los equipos del fútbol colombiano se han convertido en una tendencia. Esta situación parece ir en aumento con el correr de los años. Transcurridas cinco jornadas de la liga, ya van dos técnicos que no siguen al frente de sus clubes, Giovanny Ruiz y Eduardo Lara.



En la quinta jornada, Lara dejó el banco del Once Caldas tras perder el clásico del eje cafetero ante el Pereira 0-2. Los resultados adversos del equipo blanco (tres derrotas, un empate y un triunfo) llevaron al estratega vallecaucano a ser apartado del club.



El primer DT que fue cesado del cargo fue Giovanny Ruiz, ex timonel del Deportivo Pasto. Tras la derrota frente a Alianza Petrolera (2-0) como visitante, Ruiz no tuvo el respaldo de los directivos para continuar. El arranque en el campeonato no fue el mejor para los 'volcánicos', registraron tres derrotas y un empate de la mano de Ruiz.



Para conocer opiniones sobre lo que está ocurriendo con el constante movimiento de técnicos en el fútbol colombiano, dos entrenadores y un periodista dieron su visión de los que está situación.



Según los puntos de vista, los técnicos coinciden en que el modelo del campeonato no les favorece a los entrenadores, ya que no se respeta un proceso y se prima el resultado por encima del trabajo que se está intentando desarrollar.



El técnico Jorge Luis Pinto cree que el formato corto juega en contra de los estrategas, por lo que se debería pensar en modificarlo para darle mayor continuidad a los proyectos. Aunque para él en la parte lucrativa las instituciones son las mayores beneficiadas.



“El campeonato puede producir algo económicamente, pero no es el ideal. Me parece que tenemos que volver al torneo largo. Siento que se están sacrificando muchos equipos, casi el 70 por ciento, que quedan cuatro meses del año desocupados. Esto es perjudicial también para la parte económica y para la parte deportiva también”, expresó Pinto.



Por su parte, el DT Diego Corredor señaló que en la parte financiera “el torneo corto le cae muy bien a los equipos porque cualquiera puede llegar a las finales”.



Corredor, quien fue apartado del cargo en el Deportivo Pasto el semestre pasado, no ve con buenos ojos este modelo de competencia.



“Para los entrenadores es perjudicial porque se piden resultados inmediatos, no se respetan los procesos. Los técnicos que en dos o tres fechas no se les dan las cosas, les cortan los procesos. Para nosotros sí sería lo mejor tener un torneo largo, que dure todo un año porque hay tiempo para vivir los cambios que se presentan en las nóminas”, explicó Corredor.



Y en cuanto al cambio frecuente de los técnicos, el estratega nacido en Tunja, afirmó: “esto se podría combatir cuando se tengan claros los objetivos de un club, la filosofía de juego para no estar cambiando de entrenador. Se debe pensar en qué técnico es el indicado para hacerse cargo del proyecto. Llegan entrenadores de diferentes líneas y toca partir de cero, por eso es que se dan tantas salidas de técnicos. Estamos viendo que aquí la cultura es del resultado, si no se gana, uno es malo y los dirigentes al sentir la presión de los hinchas hacen caso sacando al técnico”.



Tras el despido de Lara y Ruiz, y la situación incómoda que viven los entrenadores Alfredo Arias, Amaranto Perea y Jorge Luis Bernal, el periodista Marino Millán dijo que es muy injusto que siempre los técnicos tengan que ser sentenciados ante los malos resultados.

“En el fútbol un gran porcentaje es de los jugadores, no sé por qué siempre tienen que pagar los platos rotos los técnicos”, manifestó el reconocido comentarista.



Aún no va ni la mitad del campeonato y ya hay varios entrenadores comprometidos en sus clubes. La sexta jornada será decisiva para algunos entrenadores, que urgen de un triunfo para tomar oxígeno.



Desde ya deben estar planeando con sus dirigidos el duelo que afrontarán como una final. Conseguir tres puntos los salvaría de formar parte del listado de técnicos descabezados del actual torneo, que ya empieza a sumar nombres.