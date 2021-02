La jornada de la B tendrá este sábado el duelo vallecaucano entre Atlético FC y Cortuluá

Juan Carlos Pamo

Con el enfrentamiento en el Pascual Guerrero entre Atlético Fútbol Club y Cortuluá desde las 3:15 p.m. como gran aliciente, este sábado se disputará el grueso de la octava fecha de la Primera B.



Los dirigidos por Jaime de la Pava, terceros con 12 puntos, visitarán a los de Giovanni Hernández, que vienen de dar un golpe sobre la mesa tras vencer como visitantes al actual campeón Huila y son octavos con 10 unidades.



Ambos equipos saltarán a la cancha del sanfernandino con la obligación de ganar, pues un traspié no será perdonado por una tabla que aglutina a once equipos en apenas tres puntos —el segundo, Huila, tiene doce unidades; mientras tanto, el duodécimo, Cartagena, tiene nueve—.

El juego tendrá transmisión por el canal Win+.



En paralelo al duelo vallecaucano, Orsomarso recibirá en Palmira al mencionado Cartagena, en compromiso a disputarse desde las 3:00 p.m. en el Francisco Rivera Escobar.



Los dirigidos por Edward Muñoz, novenos con 10 unidades, precisan de una victoria para volver a meterse al grupo de los ocho, del que salieron en la fecha pasada tras empatar ante Boca Juniors.



Los compromisos del líder Valledupar Vs. Leones en la capital del Cesar y Llaneros Vs. Fortaleza en Villavicencio completan la jornada sabatina. Ambos iniciarán a las 3:00 de la tarde.



Este domingo, desde las 2:00 de la tarde, entrará a acción el otro equipo del Valle, Boca Juniors, cuando visite a Tigres. El duelo entre el décimo y el undécimo, respectivamente, podría catapultar a alguno a zona de cuadrangulares.



El encuentro entre Real San Andrés y Deportes Quindío, a jugarse a las 6:30 de la tarde del domingo en el Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, cerrará la jornada.