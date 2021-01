Alejandro Cabra Hernandez

En otra deslucida tarde, sin generación de ideas, imprecisión en los pases y pocas llegadas al arco rival, Atlético Nacional perdió este lunes 1-0 ante Equidad, en juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga Betplay.



El encuentro se disputó Zipaquirá, Cundinamarca, en una cancha en lamentable condiciones, ante las dificultades que el equipo local tuvo para que le prestaran el estadio de Techo en Bogotá.



Este es el segundo partido consecutivo que pierde el equipo que dirige el brasileño Alexandre Guimarães. La semana pasada había sido eliminado por Tolima, por la Copa Betplay, en esa ocasión cayó 2-0.

El equipo verde de Antioquia sigue fallando en defensa, pero lo más preocupante es que no genera jugadas de riesgo en el arco rival y su único delantero en punta, su capitán Jefferson Duque, no recibe balones claros que lo dejen de cara al arquero rival.



En el primer tiempo Nacional se vio apático y distante, para el segundo período mejoró con los cambios, con la llegada al campo de juego de Yerson Candelo, Jarlan Barrera y especialmente con el uruguayo Jonathan Álvez. Pese a no ser tan claro, el conjunto de Guimarães tuvo la opción de empatar con un remate de Baldomero Perlaza, que salió por encima del arco y un cabezazo contra el piso de Alves que atajó bien el arquero Bonilla.



El único gol del juego lo marcó el costeño Pablo Sabbag tras un centro por izquierda que superó a la zaga y remate de frente al arco de Quintana que nada pudo hacer para evitar la caída.



El próximo encuentro será el sábado, a las 6:05 p.m., en el Atanasio Girardot, ante Pereira.