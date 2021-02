La Dimayor le 'juega' al fair play financiero para garantizar funcionamiento de los clubes

Francisco Henao

En busca de proteger las finanzas de los clubes en esta época de crisis, de cero taquillas, estadios vacíos y estampida de patrocinadores, la Dimayor presentó este martes el 'fair play' financiero con la presencia de su presidente, Fernando Jaramillo, y del ministro de Deportes, Ernesto Lucena.



El programa, aprobado por los 35 clubes en una asamblea, tiene como único fin velar por la economía de los equipos para su sostenibilidad en el corto y largo plazo.



"Lo que pretendemos es una estandarización de reportes financieros a la Dimayor y a los entes de control y se va a revisar el punto de equilibrio de los estados financieros de los clubes", dijo Jaramillo.



Precisó que se busca "reducir la deuda de los clubes, promover un gasto responsable y que tengan presente sus deudas de manera ordenada, también con los entes del estado, como los impuestos".



El mensaje, como se hace en España, es que los equipos no gasten más de lo que ganan para poner en peligro su funcionamiento.



"Esto nos va a dar transparencia ante los entes, los acreedores, los jugadores, con unas reglas de juego claras en el momento de hacer transferencias, y honrar compromisos salariales con los jugadores", expresó el Presidente de la Dimayor.



La iniciativa tuvo el respaldo del ministro de Deportes, Ernesto Lucena, quien dijo que "El Ministerio ha venido ejerciendo acciones porque varios equipos, por su fragilidad, no han podido cumplir con compromisos adquiridos".



En el lanzamiento del fair play financiero quedó claro que club que no cumpla con las reglas de juego, no podrá competir.