La Dimayor definió el formato de la Liga para para lo que resta de la temporada 2020

Juan Carlos Pamo

Los clubes del fútbol colombiano acordaron este miércoles el formato que se jugará de aquí a diciembre una vez se reanude la Liga el próximo 19 de septiembre.



La fórmula de cuadrangulares que estaba prácticamente definida desde mucho antes, por el tema tiempo se tuvo que modificar para jugar playoffs.



Es decir, a la siguiente ronda clasifican los ocho mejores, pero habrá enfrentamientos directos o eliminación directa con encuentros de ida y vuelta para definir los que van a las semifinales.

Las series comenzarán confrontaciones el 22 de noviembre y terminarán el 29. “Se disputará con los ocho clubes de la Fase I. Se realizarán cuatro llaves por sorteo, en el cual los clubes que ocuparon las cuatro primeras posiciones cerrarán su partido en condición de local. Estas se disputarán en partidos de ida y vuelta.



Luego vendrán las semifinales (6 y13 de diciembre), también en llaves, y luego la final (20-27 de diciembre).



Cabe resaltar que el campeón y subcampeón irán a la Copa Libertadores del próximo año. Mientras que los tres mejores del año, que no tengan cupo a Libertadores, actuarán en la Copa Suramericana.



Por su parte, los dos mejores de la reclasificación, y que no hayan jugado la final, también van al certamen continental.



También se acordó que la Liga se seguirá jugando como ha sido la costumbre, es decir, con los equipos viajando a las ciudades donde les toque competir.



Este miércoles también se acordó que los 12 equipos que no clasifiquen a los playoffs, tendrán la posibilidad de jugar una liguilla con partidos de eliminación directa.



El ganador disputará una especie de repechaje con el cuarto mejor equipo de la tabla de reclasificación, y el vencedor accederá a un torneo internacional el próximo año.



En otra de las noticias que dejó la asamblea se definió que Cúcuta Deportivo cambiará de sede y disputará sus compromisos como local en el estadio Centenario de Armenia.



El sábado se jugará el partido aplazado entre Cali y Millonarios.