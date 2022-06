Kevin Mier y Alexander Domínguez, los guardianes del arco en la final del fútbol colombiano

Mañana (8:00 p.m.) se disputarán los primeros 90 minutos de la final de la Liga colombiana entre Atlético Nacional y Deportes Tolima con protagonismo en varios sectores de la cancha, en especial en los arcos de ambas escuadras.



Del lado verdolaga está el joven Kevin Mier y en la cabaña del frente estará un hombre experimentado como es el ecuatoriano Alexander Domínguez.



Dos realidades distintas de dos guardametas que buscan su primer título en el fútbol colombiano.



Sereno y centrado en lo que quiere, además seguro para dónde va. Así es Kevin Leonardo Mier Robles, el arquero de Atlético Nacional quien a sus 22 años está listo para jugar la final ante el Tolima.



Con 30 partidos con el verde, Kevin es consciente de que ha crecido y aprendido mucho, pero que debe seguir en ese camino. Nunca se pone un techo.



Está agradecido por el cariño y el respaldo que los hinchas verdolagas le han manifestado a lo largo y ancho del país, donde como expresa, jamás se han sentido como visitantes.



Llegó a la titularidad en un momento donde el arco del cuadro paisa era criticado por el bajo nivel de su compañero Aldair Quintana.



Recibió la confianza del técnico Hernán Darío Herrera y con el paso de los partidos se pudo consolidar, siendo incluso figura en muchos de los compromisos que llevó a Nacional a la gran final de la Liga.



“Muy contento por todo lo que estamos viviendo. Somos merecedores de todo lo que nos está pasando y ahora, a puertas de disputar una gran final, lo que queremos es disfrutarlo al máximo”, comentó Mier en la antesala del cotejo de ida de la final que se jugará en el estadio Atanasio Girardot, de la capital antioqueña.



“Las expectativas son la mejores, todos estamos al 100 %, comprometidos por lo que nos vamos a jugar, que es el título, algo anhelado. Queremos la 17 para nuestra institución, para nuestro gran club”, agregó el juvenil portero.



Le tocó asumir en un momento difícil, se ganó la titular y ahora juega su primera final.



“Me considero muy tranquilo, sereno y me repongo rápido ante la adversidad, es una fortaleza que tengo y una de las mayores virtudes que me han ayudado para alcanzar lo que he hecho hasta ahora”, confesó Mier.



Nacional trabajó durante el fin de semana con miras a afrontar el partido de ida. La boletería para ese compromiso ya se agotó.



El arquero Mier además indicó que esperan que los hinchas nuevamente jueguen ese papel especial para lograr la victoria.



“Creo que lo ideal es hacernos fuertes en casa, lo que nos compete siempre es buscar con nuestra gente un buen resultado, con una hinchada que nos acompañan siempre. Además hemos sido unos buenos visitantes, así que nos estamos preparando muy bien para estos dos juegos”, apuntó.



Mier es afortunado porque tiene a dos maestros como sus preparadores en el elenco antioqueño: René Higuita y Milton Patiño.



“René siempre está ahí y en cualquier momento con todo lo que vivió trata de aportarme más, siempre lo escucho y al profe Milton y a los de divisiones menores que se acercan para aconsejarme”.



Domínguez, experiencia y jerarquía

Aunque el guardameta mundialista Alexander Domínguez no ha tenido protagonismo con la escuadra tolimense, sin duda es un gran referente en esta final frente a Nacional.



En el equipo de Ibagué, que conduce Hernán Torres, el que defiende el arco en juegos del campeonato de la liga es William Cuesta, mientras en los de Copa Libertadores el estelar es el ecuatoriano Domínguez.



“Con mucha tranquilidad estos son los partidos en que uno siempre quiere estar. Vivo esto con mucha ansiedad a pesar de los años en esta profesión. Muchos jugadores quisieran estar en nuestra posición”, señaló Alexander.



Domínguez llegó a las huestes del elenco ‘pijao’ en enero de este año con el objetivo no solo de aportar su experiencia sino de tener regularidad pensando en el seleccionado ecuatoriano que estará en la Copa Mundo de Catar.



“Contento y feliz del grupo que tenemos, del cuerpo técnico, de la hinchada que siempre nos está apoyando. Contento con este momento. Ojalá podamos culminarlo con un sueño de salir campeón. Faltan dos finales que van a ser muy complicadas, pero estamos haciendo las cosas bien”, agregó.



En su palmarés sobresalen varios éxitos internacionales. Se coronó campeón de la Copa Libertadores 2008, la Copa Suramericana 2009 y de la Recopa Suramericana en dos ocasiones, 2009 y 2010.



En este torneo ha actuado en ocho compromisos con Tolima y en seis ocasiones defendió el arco ‘vinotinto’ en la Libertadores de este año y en dos juegos actuó en la Copa Colombia.