Julio Comesaña deja de ser el DT del Junior; Arturo Reyes asume como técnico interino

El Atlético Junior hizo oficial la salida del DT colombo-uruguayo, Julio Comesaña. El entrenador finalizó su décimo ciclo en el 'Tiburón'. El profesor Arturo Reyes asumirá el cargo en las fechas restantes de los cuadrangulares finales.



El equipo barranquillero hizo oficial este jueves la salida de su técnico. Según lo que menciona la prensa de la ciudad, Comesaña fue despedida de la institución.



"Yo no me voy, me sacaron. El señor Arteta (Alejandro) - presidente del club- me informó y punto. De Junior no me sorprende nada"; declaró Comesaña.



“La entidad agradece y reconoce al profesor Comesaña su esfuerzo y trabajo durante el tiempo que estuvo al frente del equipo”, fueron las palabras del comunicado oficial del equipo 'Tiburón'.



Por ahora se sabe que el entrenador Arturo Reyes asumirá el puesto de técnico interino hasta hacer oficial la decisión del que tome las riendas del Junior de Barranquilla.