Hinchas del Deportivo Cali y del DIM firmaron un tratado de paz entre ellos

Representantes de un sector de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín y sus similares del Deportivo Cali firmaron este jueves un pacto de no agresión y convivencia, luego de una sucesión de conflictos y agresiones, dentro y fuera de los estadios de Colombia, durante los últimos años.



Este acuerdo de entendimiento, se dio luego del aumento de actividades hostiles relacionadas con el robo de banderas, provocaciones en redes sociales, enfrentamientos en carreteras y en los estadios de Medellín y Palmira (Valle del Cauca), respectivamente.



“Esa seguridad y esa convivencia impregnan de valores a toda la sociedad colombiana y a toda la sociedad del deporte. Esta es una bandera que lidera el gobierno del presidente Iván Duque Máquez”, explicó el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez.



El pacto de no agresión, se firmó bajo tres componentes transversales: perdón, reconocimiento del otro y respeto. Estas líneas permitirán avanzar en caminos de construcción de una paz generalizada y colectiva, no solo entre estas dos hinchadas, sino entre todas las que apoyan y acompañan a los clubes del fútbol profesional colombiano.



Así mismo, esta reunión se da previo a la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que preside el Ministerio del Interior y la Secretaría Técnica del Ministerio del Deporte, que se realizará el próximo 12 de abril. Esta instancia, la conforman ocho instituciones, entre públicas y privadas, para abordar temas relacionados con el espectáculo del fútbol.



El Gobierno Nacional reconoce el esmero, la entrega y el compromiso con el Plan Decenal del Fútbol, el Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia y demás acciones encaminadas a la convivencia y seguridad dentro y fuera de los estadios, a través de este pacto, entre dos hinchadas que trabajan con la responsabilidad social que tiene el deporte como fenómeno social que transforma realidades.



Datos

-Entre los seguidores de estos dos clubes venían ocurriendo conflictos desde 2007, pero se intensificaron en el último año.



-La mesa de trabajo fue adelantada por el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, y delegados del Ministerio del Interior.



-El acercamiento se dio a través de reuniones unilaterales en las que se llegó a un consenso para una mesa de diálogo conjunta.