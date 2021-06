Hernán Torres y Alberto Gamero están listos para la disputa del título entre Millonarios y Tolima

Juan Carlos Pamo

El técnico de Millonarios Alberto Gamero y el del Deportes Tolima Hernán Torres entregaron declaraciones a tan solo unas horas de disputar la final de la Liga Betplay en el estadio el Campín de Bogotá. Ambos prometieron dejar el alma para ganarla.



“Es una ilusión de 200% ganar la liga con el equipo que siempre soñe dirigir, mucho más siendo campeón en el año 88 y tener esta gran posibilidad. Yo creo que voy a ser el que más va a sufrir, el que más anhelo y el que más va a desear quedar campeón y quedar en la historia”, dijo Alberto Gamero con una sonrisa en su rostro.



Con respecto al partido dijo que espera que puedan terminar con 11 jugadores, pues han jugado: “110 minutos en una semifinal y en una final con 10 hombres y ellos han demostrado que con 10 también se pueden sacar los partidos”, pero con 11 esperan ser más fuertes.



Añadió que lo que más le ilusiona de la final y de Millonarios, es que: “tiene un espíritu guerrero, bajo unos conceptos que tenemos, y a mi me tiene ilusionado”.



Por su parte el capitán del equipo, David Macalister Silva, dijo que aspiran a que este domingo sea un partido diferente: “porque en el primer tiempo del partido de ida nos costó acomodarnos, esperamos que salgamos concentrados y hacer lo que se ha trabajado”.



Por otro lado, Hernán Torres destacó que tiene un grupo muy comprometido y humano y que a pesar de las dificultades que han tenido, siempre le ponen el pecho a la brisa.



Añadió que esperan hacer un gran partido, tanto por las bandas como por la parte interna y dijo que: “Millonarios ha sido muy fuerte, en especial de local, es un equipo joven y tienen un excelente arquero, así que no es fácil, pero vamos a luchar por ese anhelado título”.



Agregó que este domingo tienen que estar concentrados: “hacer lo que hemos preparado y no vamos a cambiar nada”.