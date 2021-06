Hernán Torres y Alberto Gamero: corazones cruzados en la final de la liga

Ricardo Micolta Angulo

La final que comienzan a disputar esta noche Deportes Tolima y Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por el título de la Liga colombiana, tiene un ingrediente especial: los técnicos de los dos equipos fueron campeones sentados en el banquillo del bando contrario.

Hernán Torres, entrenador del Tolima, buscará la tercera estrella del cuadro ‘pijao’ arrancando de local, tras dejar en el camino al Cali y Equidad.



Como jugador, Torres, nacido el 31 de mayo de 1961 (60 años) en Ibagué, se hizo en el Tolima, donde debutó como arquero en 1981. Pero fue con Millonarios que se ‘graduó’ como técnico, al sacarlo campeón en el torneo Finalización del 2012. En el 2016 sacó al América de la B y en el 2018 fue campeón en Perú con Melgar.



No es menos atractivo el romance de Alberto Gamero con Tolima. Si bien la consolidación del samario de 57 años (3 de febrero de 1964) como jugador sucedió defendiendo la camiseta de Millonarios, fue el conjunto ‘pijao’ el que lo hizo figurar como entrenador.



En la temporada del 2014, el senador Gabriel Camargo, dueño del Tolima, le entregó a Gamero las riendas del equipo’, con el que el técnico hizo grandes campañas, pero no pudo alzar el trofeo de campeón en esa primera etapa.



No obstante, sus resultados lo llevaron al Junior en la temporada del 2017, pero fue efímero su paso tras no colmar las expectativas.

El buen hijo vuelve a casa. Y Gamero lo hizo, pero esta vez sí pudo cantar victoria. El 9 de junio del 2018 le ganó el campeonato al encopetado Atlético Nacional y dos años y medio después cerró su segundo ciclo con el Tolima.



Tuvo varios pretendientes antes de llegar a Millonarios, en la temporada del 2020, pero fue el club embajador el que ganó la puja y no se equivocó en su apuesta.



Con un equipo que tiene jugadores experimentados como Fernando Uribe, Cristian Vargas, Felipe Banguero y Mackálister Silva, el entrenador samario supo allegar a juveniles de buena proyección y, tras dejar en el camino al América y Atlético Junior, ahora va en busca de la estrella número 16 para Millonarios, la que espera sellar el domingo próximo en la vuelta de esta final contra Tolima, en Bogotá.



Hernán Torres y Alberto Gamero protagonizan, entonces, una final atractiva, donde cada uno irá en busca de la gloria frente a clubes que marcaron sus corazones por haberles dado la posibilidad de haber sido ya campeones de la Liga colombiana. ¿Quién pegará primero esta noche?



Datos

Deportes Tolima no podrá contar en la final con su máxima figura, Jáminton Campaz, quien se encuentra con la Selección Colombia en la Copa América de Brasil.