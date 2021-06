¡Golpe al corazón! Cortuluá perdió con Quindío en duelo de ida por la final del torneo de ascenso

Francisco Henao

Cortuluá no pudo con Quindío en el Doce de Octubre.

Quindío se quedó con el triunfo en el duelo de ida por la final del torneo de ascenso al vencer este lunes 1-0 a Cortuluá en el estadio Doce de Octubre.



El único gol del encuentro lo anotó Yilmar Filigrana a los 32 minutos luego de una recuperación de balón y un remate del delantero cuyabro que no pudo controlar el arquero Manuel Arias.



Quindío lució superior a Cortuluá en todas sus líneas, controlando la zona del mediocampo y llegando con hombres rápidos como Roy Castillo y el mismo Filigrana.



A Cortuluá por su parte le costó hilvanar jugadas desde la mitad del campo porque Hernán Darío Burbano no estuvo fino, y César Caicedo y Féiver Mercado estuvieron bien controlados por los zagueros rivales.



La aproximación más clara del onceno vallecaucano fue con Mercado a los 62 minutos, pero no logró conectar bien el balón.



El partido de vuelta entre Cortuluá y Quindío se jugará el jueves 24 de junio a las 3:30 p.m. en el Centenario de Armenia.