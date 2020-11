¡Fecha de suspenso! La jornada 20 definirá los equipos que van por el título en Colombia

Juan Carlos Pamo

La fecha 20 de la Liga colombiana, la definitiva para conocer el grupo completo de los ocho equipos que disputarán el campeonato, tendrá suspenso y emoción este fin de semana.



Santa Fe (37), Tolima (37), Deportivo Cali (34), América (33), Pasto (33) y Nacional (32), dueños de las casillas uno hasta la seis en la tabla de posiciones, ya están matriculados en las fases finales, pero no pueden decir lo mismo Junior, La Equidad, Águilas Doradas, Millonarios y Once Caldas, que luchan por las dos últimas casillas de los ocho que se clasifican.



Por eso, la Dimayor programó para este sábado tres partidos que no tendrán trascendencia en la tabla, mientras que los otros siete se jugarán el domingo a las 6:00 de la tarde.



Tolima será juez del Once Caldas, que urge de una victoria por buena diferencia de goles y deberá prenderles velas a los santos para que La Equidad, Águilas Doradas y Millonarios no ganen.



Águilas será local ante el Cali, con la urgencia de ganar, y a la espera de que La Equidad, que visita el feudo del América, pierda o empate con los ‘Diablos’ en el Pascual.



Junior necesitará de un triunfo ante Boyacá Chicó para asegurarse en los ocho. Un empate, o inclusive la derrota, le servirían si se dan otros resultados.



Nacional está programado para enfrentar a Cúcuta, pero lo más seguro es que, como sucedió con el América, le otorguen los tres puntos al conjunto verdolaga por el proceso de liquidación en que se encuentran los ‘Motilones’ y la pérdida de su reconocimiento deportivo.



Millonarios, que recibirá a Alianza Petrolera, es de los que tienen complicada la clasificación. Solo le sirve ganar y rezar para que La Equidad y Águilas Doradas, con chance de meterse en los ocho, pierdan sus duelos contra América y Deportivo Cali. Una fecha 20 de mucho suspenso.

Fecha 20

Sábado:

Patriotas recibirá a Jaguares a la 1:30 p.m.; Envigado a Medellín, a las 6:00 p.m.; y Bucaramanga a Santa Fe, a las 8:00 p.m.

Domingo: (todos los partidos serán a las 6:00 p.m.)

Tolima recibirá a Once Caldas, Águilas Doradas a Deportivo Cali, Junior a Boyacá Chicó, América a La Equidad, Nacional a Cúcuta (obtendrían los tres puntos los verdolagas), Millonarios a Alianza Petrolera y Pereira a Pasto.