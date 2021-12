"Este ascenso se lo dedico a mi madre": Juan Guillermo Domínguez habló sobre la vuelta del Cortuluá a la A

En la vida, como en el fútbol, siempre habrá momentos buenos, regulares y malos. Pero, como en todo, siempre existe la revancha, esa posibilidad de volver a intentarlo para levantarse y triunfar.



Este es el caso del experimentado mediocampista de Cortuluá Juan Guillermo Domínguez, quien logró el domingo pasado el ascenso del equipo ‘corazón’ en Cartagena.



‘Carachito’ llegó a Tuluá en enero de 2021, con la situación de no haber jugado por un año debido al fallecimiento de su señora madre, pero que no fue problema para el profesor Jaime De la Pava ni para Óscar Ignacio Martán, presidente del club, quienes lo acogieron y le brindaron la oportunidad de regresar a las canchas.



Ahora, 12 meses después, ‘Carachito’ Domínguez les devuelve a ellos y a la afición tulueña su confianza obteniendo el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.



Su jerarquía dentro de la cancha durante todo el campeonato, apoyado por un grupo de jugadores con hambre de gloria, lograron retornar al Cortuluá a la Liga grande después de cuatro años. ‘Carachito’ habló con El País de su regreso al fútbol profesional y ahora tiene, de nuevo, la oportunidad de jugar contra los grandes de nuestro país.



¿Qué pasa por su mente luego de haber conseguido el ascenso?

La verdad, estoy muy contento, feliz por quedar en la historia de este club. Lo habíamos luchado todo este tiempo, se habían tenido otras oportunidades, pero no se había dado y esta vez lo tenemos.



Se le escapó la tripleta el domingo en Cartagena.

Fue complejo porque el arquero era Juan Camilo Arturo, fue mi compañero aquí en Cortuluá hasta junio y justamente en los entrenos nos quedábamos practicando penaltis y sabía a dónde pateaba el balón.

Respondió con el ascenso la confianza que le dio Jaime De la Pava.



Yo le agradezco al ‘profe’ Jaime, es como un padre para mí. Igualmente, al presidente ‘Nacho’ (Óscar) Martán por la confianza y espero seguir aportando en esta linda institución.



Esta convicción por conseguir los resultados me lo enseñaron mi papá y mi mamá, soñaba con este momento y gracias a Dios se dio en Cortuluá, un equipo que siempre busca salir campeón.



¿Qué es lo que más le gusta de Cortuluá y de Tuluá?

La verdad, estoy muy contento aquí. Cada vez que salgo a un centro comercial o a un restaurante la gente me reconoce y me saluda, me hablan, demuestran su cariño y respeto hacia mi trabajo.



Igualmente, en el equipo los compañeros siempre me ayudaron en mi proceso de acondicionamiento físico y como mínimo yo debía retribuir esa confianza aportando con mi trabajo para lograr el ascenso.



¿Cómo vivió ese proceso de volver al fútbol después de la pérdida de su señora madre?

Yo había decidido no jugar en el 2020 por el tema de mi madre, que había fallecido. Estaba triste y quería estar con mi familia. Gracias a Dios muchas personas en la vida me apoyaron para regresar al fútbol, se me dio la oportunidad con el ‘profe’ Jaime y entregué todo de mí para estar a punto en lo físico y poder luchar por los objetivos que tenía el club.



¿A quién le dedica este logro del ascenso?

A mi mamá que la amo y extraño con toda mi alma. Sé que desde el cielo me está observando y me da estas posibilidades de poder anotar y ascender. A ella todavía la siento y sé que me acompaña en todo momento. También a mi hija pequeña, que no se pierde los partidos, y a mi padre y hermano con quienes mantengo hablando, ayer me felicitaron y festejaron conmigo.



¿Cómo toma usted la decisión de Jaime De la Pava de irse del club?

Yo vivo agradecido porque gracias a él yo juego fútbol profesional. Yo respeto sus decisiones, lo que sienta y quiera en su momento es respetable. Me gustaría que siguiera porque confiamos en él, pero son sus determinaciones y lo que tenga en su mente y corazón ojalá sea lo mejor para su vida y familia.



¿Su renovación de contrato con Cortuluá cómo va?

Yo no tengo problemas para renovar. Yo escogí jugar aquí, me siento bien y quiero jugar la Liga con Cortuluá. Espero tener esa posibilidad, toca hablar con ‘Nacho’ y Óscar Arturo a ver qué pasa (risas).



Su sentimiento por regresar a la Liga del FPC...

Tuve la posibilidad de estar en la A este año, pero me decidí por Cortuluá pensando en mi familia y en poder estar cerca de ellos. Quisiera disfrutar con ellos la Liga; ahora, con el cambio del promedio se vuelve más competitivo todo.



¿Cuál enfrentamiento espera más? ¿América en el Pascual, Cali en Palmaseca o Millonarios en El Campín?

Ahí nombraste a los tres clubes que pienso sería genial volver a jugar contra ellos, compitiendo y defender esta camiseta. Ahora es seguir con la mentalidad ganadora, el otro año mantener la categoría y poder demostrar mi mejor rendimiento ya en la Liga.