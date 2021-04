Esta es la Liga de las resurrecciones (Opinión)

Daniel Molina Durango

En tiempos de días santos, una buena camada de equipos colombianos le prende velas al Señor en busca de un milagro en un torneo trepidante, donde, fecha tras fecha, a algunos crucifica y a otros, resucita.



El calvario se alarga cada jornada y cobra los pecados cometidos. Que lo digan los ‘diablos’, que a pesar de haber trinchado las estrellas de los dos torneos anteriores, en este andan en busca de una luz providencial para quedarse en un Paraíso donde solo caben ocho, y lograr luego el tricampeonato.



Esa es la ‘Cruz’ que ha tenido que cargar esta vez un tal Juan que dejó de ser ‘tal’ y ahora hace promesas divinas, pidiendo que no lo crucifiquen. Que no lo den por muerto. Que va a subir al cielo, pero con vida. Tiene un aliado celestial en esa tarea. Un Señor de los Milagros que desde Buga le ha tendido un manto de bendiciones que él sabe pagar con caminatas de 69 kilómetros, en las que va recogiendo ‘feligreses’. Este domingo enfrenta una nueva estación llamada Equidad.



O que lo digan los ‘azucareros’, que tras predicar un buen fútbol que cautivó inclusive a los incrédulos en el comienzo de la Liga, decepcionaron hasta llegar al suplicio. Suplicio en el que ahora parecen recibir una mano divina al golear 5-2 a Equidad en Techo. Un resultado con tintes milagrosos en pleno Jueves Santo. Porque al profeta de esta obra lo han blasfemado. Al templo desde donde promulga su credo lo han profanado. Lo han apedreado. Pero Arias sigue en pie, con las heridas a cuestas y un Poncio Pilatos detrás de unos ‘barristas’ pidiendo su cabeza.



En un camino tortuoso de varias estaciones ha transitado también un Gamero sabio, que supo, antes, construir proezas con un Tolima que cada vez tiene más fieles. Y ahora, aquel predicador, desde un bando azul llamado Millonarios, ha reunido once jóvenes apóstoles que le tienen fe y pretenden ponerlo de nuevo en el reino de los campeones.



A esos cielos, el de los elegidos, se propone llegar también un golpeado Amaranto “que no se marchita”, como dice la etimología de su nombre. Ayer tenía un pie por fuera del reino de los Char. Ahora lo ven como el redentor, soportado por una ‘biblia’ del fútbol llamada ‘Teo’, que no es propiamente un ‘dios’, y un Viera que evita goles y marca otros pegándole a la pelota como si —él sí— fuera un ‘dios’.



Un ‘Bolillo’ convaleciente tras ser atrapado por una de las ‘diez plagas’ modernas que el mundo entero conoció con el nombre de covid, intenta desde el Valle de Aburrá meter en la pelea a un ejército rojo al que apodan el ‘Poderoso’, pero hoy naufraga con sus soldados en las aguas más peligrosas de la Liga.



La Santa Fe que siempre han tenido los ‘cardenales’ se asoma como un voto de salvación para un equipo que quiere comulgar de nuevo con las finales. Y desde arriba parece haber un emperador verdolaga que ya sabe lo que es reinar y desea sentarse de nuevo en el trono sin corona de espinas. Le dicen ‘Guima’.



Hoy es domingo de resurrección. Algunos equipos comenzarán a sentir ese alivio. Otros seguirán inmersos en ese ‘viacrucis’ de una Liga que pronto tendrá el día final.