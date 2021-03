¿Es legal? Deuda pagada por la Federación Colombiana de Fútbol genera mucha polémica

Francisco Henao

El pago de una millonaria multa que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso a varios directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de entradas para los partidos de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, generó mucha polémica este jueves en asamblea que reunió a los dirigentes del balompié nacional para aprobar los estados financieros de la entidad del 2020.



El dinero para pagar dicha multa de 16.000 millones de pesos salió de las arcas de la Federación, "lo que no debió ser así porque la multa no era para la Federación sino para varios directivos", dijo el dirigente de un equipo que pidió no ser mencionado.



Tres mil millones salieron de un ahorro que la Federación tenía para ese tema, y los otros $13.000, según se expuso en la asamblea, de un fondo para el desarrollo del fútbol, lo que causó malestar justo cuando se dice que no hay dinero para el torneo de la Primera C y para la Liga Femenina.



"Presidentes de clubes y ligas se quejan de no tener plata y hoy aprobarán estados financieros de la Federación que tuvo ingresos por $117.115.927.776 y una utilidad de $22.634.361.098, con multa de

la Superintendencia. ¿Y no hay plata para hacer un torneo digno para las futbolistas?", se quejó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).



Las futbolistas colombianas, motivadas por la llegada del América a la final de la Copa Libertadores femenina, vienen reclamando desde hace rato un torneo digno y no un campeonato relámpago como el que se jugará este año de mes y medio de duración.