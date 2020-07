En la Dimayor es urgente un 'Cambio Radical' para salir de la crisis (Opinión)

Francisco Henao

El fútbol, lo sabemos todos, se alejó hace rato del amor puro por la pelota, para afincarse en esa otra orilla vehemente y descarnada del capitalismo. Es un negocio. Y bien manejado, hasta mantiene esos aires de romanticismo con que nació el deporte más popular y bello del planeta.



Hoy, en la Liga colombiana, paralizada desde el 10 de marzo por cuenta de la pandemia del coronavirus, parece no suceder ni lo uno ni lo otro.



La historia comenzó el 8 de junio del 2018. Ese día se sentó en la silla presidencial de la Dimayor el señor Jorge Enrique Vélez, un político paisa de viejas costumbres, vinculado particularmente al sector del transporte, cercano a Luis Alfredo Ramos y que quiso en varias oportunidades llegar al Senado por elección, pero se ‘quemó’, hasta que finalmente ocupó una curul en reemplazo de Luis Carlos Torres, destituido por un cúmulo de irregularidades.



Arropado por el partido Cambio Radical, desempeñó muchos otros cargos, inclusive relacionados con la ONU y la OEA, pero nunca ninguno que tuviera que ver con el fútbol.



En entrevista publicada este viernes con Óscar Ignacio Martán, el máximo accionista del Cortuluá admitió que la elección de Vélez como presidente de la Dimayor fue una jugada netamente política, conveniente en ese momento para muchos clubes con líos fiscales y hasta judiciales, pues el antioqueño sería el enlace con un posible gobierno en cabeza de Germán Vargas Lleras.



En síntesis, los dirigentes que lo eligieron pensaron en cualquier cosa acorde con sus intereses, menos en la pelota. Y hoy lo están padeciendo.



Vélez, según Martán y otros de sus detractores, prometió cosas que incumplió y ha dejado mucho que desear desde su gestión como administrador y ejecutor. Firmó un fallido contrato para los derechos internacionales de televisión de la Liga con una empresa envuelta en múltiples problemas legales, que finalmente tuvo que ser disuelto.



Con respecto a los contratos de televisión nacional, no hizo cumplir los acuerdos de pago ni las sanciones respectivas, y esta semana les dio una pésima noticia a los clubes, al entregarles los procesos de liquidación por ese concepto, en los que WIN Sports, el operador, solo desembolsará el 21% de los recursos. Eso, para las arcas de algunos equipos, solo representa cuatro millones de pesos.



Hay que admitir que en contra del señor Vélez jugó la pandemia, que ahondó la crisis financiera de los clubes. Pero tuvo en ella también una oportunidad el dirigente, que no supo aprovechar.



Trató de vincular una firma canadiense —nada idónea y en la que estaba un amigo personal suyo, según Martán— para la ejecución del protocolo de bioseguridad que permitirá la reanudación del campeonato. No pudo conseguir una entidad que realizara las pruebas Covid-19 y delegó esta responsabilidad en cada club.



Y hay un tema que no se puede marginar. A Vélez nunca le ha interesado la Liga Femenina, torneo que no tiene patrocinio, calendario fijo ni mucho menos comercialización para dignificar el trabajo de las mujeres.



En la última asamblea de la Dimayor, 19 clubes aprobaron el informe de gestión de Vélez, mientras que los 17 restantes lo descalificaron; en otra palabras, División Mayor del Fútbol Colombiano, nunca mejor dicho.



Afirma Martán que a los 12 clubes que siempre han estado en la oposición, se han sumado otros y que la cifra seguirá creciendo, para remover de la presidencia a Vélez. Pero eso dependerá de los que hasta hoy lo han acompañado callando sus acciones.