¡El séptimo! Óscar Upegui se une a la lista de los técnicos despedidos en el fútbol colombiano

El estratega santandereano Óscar Upegui fue despedido de Atlético Bucaramanga, luego de la derrota de su equipo frente Alianza Petrolera 2-1 como local, en el cierre de la fecha 7 de la Liga colombiana.



La noticia que se dio a conocer ayer, sorprendió a la afición deportiva del Bucaramanga y del fútbol en general, pues el equipo venía mostrando buenos resultados como visitante y estaba en la parte alta de la tabla de posiciones.



“Estoy sorprendido y perplejo, pero a la vez tranquilo. A pesar de que no se nos dieron los resultados en condición de local como queríamos, dejamos un equipo mejor del que recibimos, en una mejor posición en la tabla y clasificados entre los ocho”, manifestó Upegui después de su salida.



“No me dieron ninguna razón, comentaron no más que ya no era el técnico del equipo. Tenemos el 62% del rendimiento y estamos cerca de los cuartos de Copa, pero son cosas del fútbol que a veces uno no entiende y hay que aceptarlas”, afirmó el exentrenador de Bucaramanga en Win Sports.



El santandereano se convirtió en el séptimo entrenador despedido en la Liga colombiana en siete fechas disputadas.



Cabe recordar que Óscar Upegui cumplió varias funciones en el Bucaramanga, siendo inicialmente manager, después pasó a ser presidente del equipo y finalmente entrenador.

Datos





Óscar Upegui asumió la dirección técnica de Atlético Bucaramanga después de la renuncia de Luis Fernando Suárez, días antes del comienzo del torneo.

Bucaramanga registró cuatro victorias, un empate y dos derrotas bajo el mando de Upegui en este inicio del campeonato.

Upegui deja a Bucaramanga quinto del torneo con 13 puntos.