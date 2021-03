Muerte hincha América: el mensaje de MinDeporte tras lo sucedido

Alejandro Cabra Hernandez

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, repudió la riña ocurrida en la noche de este jueves entre barras de América y Cali en el barrio Sindical, al oriente de Cali, que dejó como saldo un hincha escarlata asesinado y al menos dos heridos más.



"Este mensaje no lo dejo como Ministro del Deporte sino como hincha. Duele mucho ver lo que sucedió este jueves en Cali. Nos estamos matando por una camiseta. Ese no es el fútbol que queremos, el que reconcilia. Todos queremos este deporte y que nuestros jugadores y equipos ganen, pero dejemos la violencia a un lado, muchachos, eso no le viene bien a nadie y menos en este momento", señaló Lucena.



De acuerdo al reporte diario de la Policía de Cali, la víctima de este hecho fue identificada como Jorge Humberto García Ríos, de 27 años, quien falleció en el hospital Primitivo Iglesias.



Al parecer, el aficionado se encontraba en medio de un enfrentamiento cuando tropezó, cayó al suelo y ahí fue atacado con armas cortopunzantes por, presuntamente, hinchas del Deportivo Cali.



"Les pido que si tienen alguna iniciativa y quiere que trabajemos desde el Ministerio nos la hagan saber, pero como ciudadanos y como hinchas debemos reflexionar porque el deporte es la mejor manera de construir paz", concluyó Lucena.