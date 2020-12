El Covid-19 es el otro rival a vencer en la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Antes fue Nacional y ahora es el Junior de Barranquilla el equipo que sufre por cuenta del Covid-19 en el fútbol colombiano.



El ‘Tiburón’ presenta un brote que deja ocho jugadores contagiados y dos miembros del cuerpo técnico (incluido el DT Luis Amaranto Perea) afectados por la enfermedad.



La lista podría aumentar en las pruebas a conocerse en próximas horas —hay posibilidad de que algunos futbolistas estuvieran en el periodo de incubación del virus— e incluso afectar a otros clubes.



América de Cali, a quienes algunos señalaron irresponsablemente como ‘culpable’ de la situación del cuadro barranquillero, bien podría verse afectado, pues como lo confirmó Perea, varios jugadores del cuadro costeño actuaron con síntomas el juego de ida de las semifinales en el Pascual Guerrero el pasado domingo.



“Creo que América debe revisar la asepsia del Pascual”, comentó el periodista barranquillero Hugo Illera en Conexión Win, sin tener en cuenta que el periodo de incubación del virus antes de presentar síntomas —de 4 a 7 días en promedio— no era el suficiente.



El juego en Cali fue el domingo y los resultados se confirmaron el martes. Las declaraciones de Amaranto confirman que la delegación juniorista ya contaba con personas infectadas antes del juego.

Los barranquilleros venían de jugar contra Unión La Calera en Chile por los octavos de final de la Copa Suramericana, viaje en el cual pudieron

contagiarse.



Perea confirmó que antes de ese viaje se hicieron pruebas PCR, resultando positivo un jugador que no viajó. Los demás viajaron con resultado negativo.



Tras su llegada a Cali no se realizaron pruebas para detección del virus, pese a que algunos fueran sintomáticos. ¿Qué falló?



El protocolo que cumple la Dimayor, ordenado por los ministerios de Salud y del Deporte, indica que cada 10 días se practiquen pruebas, por lo que no correspondía según el calendario.



Para Manuela Cabra, médica de Telesalud de la Universidad de Caldas que atiende pacientes covid, el error estuvo en que la delegación juniorista no avisara de su situación sanitaria.



“Ante cualquier síntoma debieron aislarse y reportar para que les hicieran pruebas rápidas porque jugando el partido, como hicieron, pusieron en riesgo a más personas de ser contagiadas”, señaló Cabra.



Además, reconoció que este tipo de brotes puede presentarse porque los jugadores “comparten muchos lugares. El mismo avión, el mismo vestuario, la misma hora de alimentación. Alguno de ellos pudo estar enfermo y contagiar al resto”.



“En estos grupos suele haber relajación y como están juntos todo el tiempo, no usan tapabocas”, añadió.



La médica enfatizó en que la actividad de los futbolistas profesionales es de “alto riesgo de contagio” al tratarse de un deporte de contacto, donde además es alta la movilidad —traslado a aeropuertos y hoteles— y tienen contactos con muchas personas diferentes.



De ahí que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le afirmara a El País que “lo sucedido no es responsabilidad del Junior, ni del América y mucho menos de la Dimayor. Hay un virus y uno no sabe cuándo le puede afectar”.

Pendientes del América

Este jueves se practicaban las pruebas PCR para detección del Covid-19 a la plantilla del América de Cali para determinar si alguno contagió el virus.



El cuadro escarlata ha presentado varios casos desde el inicio de la pandemia, pero ha tenido la fortuna de no haber sufrido un brote masivo.



La preocupación, tanto en el cuadro atlanticense como en el caleño, es grande, pues no solamente es una situación que afecte a los jugadores, cuerpos técnicos y directivos, sino que también puede hacerlo con la salud de sus familiares.



Este viernes se conocerían los resultados que determinarían si, como el ‘Tiburón’, el ‘Diablo’ llegará diezmado al crucial juego de vuelta de las semifinales de Liga, a disputarse el próximo domingo en el Estadio Metropolitano (8:00 p.m.)



Por lo pronto, lo único que se sabe es que la plantilla del actual subcampeón de Colombia será muy similar a la que perdió el miércoles con Coquimbo (1-2) por los cuartos de Suramericana, pues los tiempos no dan para que algún jugador pueda salir del aislamiento preventivo.



El mensaje entonces es que mientras la pandemia esté activa en el mundo, no hay una fórmula mágica para evitar la contracción del nuevo coronavirus.