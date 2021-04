¡Efemérides! Federico Valencia marcó hace 30 años el primer gol en la historia de la Primera B

Juan Carlos Pamo

Archivo particular

Un día como hoy (20 de abril), hace tres décadas, el balón rodó por primera vez de manera oficial en la Primera B, la categoría de ascenso en el fútbol colombiano. Era la temporada de 1991, cuando la denominada ‘Copa Concasa’ inauguró su primera edición con diez equipos que disputaron por primera vez en la historia un cupo a la máxima categoría del rentado nacional.



Academia Bogotana, Alianza Llanos, Atlético Buenaventura, Atlético Huila, Cortuluá, Deportes Dinastía, Deportivo Armenia, Deportivo Rionegro, El Cóndor y Envigado fueron las escuadras que jugaron por el sueño del ascenso.



Al final del campeonato, que se jugó entre abril y noviembre de ese año, Envigado logró ascender y desde ese instante se quedó como socio de la A.



El primer juego de la B lo protagonizaron El Cóndor y Alianza Llanos (1-1) en el estadio El Campincito de la capital de la República y el primer gol lo anotó Federico Valencia para la escuadra capitalina.



Jugador chocoano que llegó ese año a la escuadra bogotana tras militar en equipos como Santa Fe, Millonarios, Deportes Quindío y Deportivo Pereira. Tuvo un paso por una selección Colombia preolímpica en el año 1980.



El País charló con el autor del primer tanto en la historia del torneo de ascenso y recordó cómo fue ese día histórico para el balompié colombiano.

¿Cómo vive hoy en día el haber quedado con ese registro histórico?

Son recuerdos muy gratos, muy afortunado por haber marcado el primer gol de la B en toda la historia. Es emocionante que aún me referencien por ese hecho.

¿Cómo fue el gol?

Se dio en el minuto cinco del partido. Un balón al corazón del área y de golpe de cabeza logré anotar el primer tanto de ese día. El arquero del cuadro llanero era Asdrúbal ‘La Araña’ Martínez, quien infortunadamente ya falleció.

¿Usted en qué posición jugaba?

En los inicios de mi carrera era líbero, pero cuando llego a Santa Fe me ponen a jugar de volante de avanzada, la verdad me fue bien y me quedé en la posición de ‘8’ hasta el fin de mi carrera.

¿Recuerda cómo eran los salarios de la época?

Del valor exacto no recuerdo, pero era acorde a las expectativas que tenía un jugador como yo, que venía de competir en la A.

¿Qué sensación daba jugar en El Campincito?

Era una cancha muy buena, con un gramado muy óptimo. Tenía unas gradas para una asistencia de unas 1500 personas. Es uno de los escenarios tradicionales del fútbol capitalino.



¿Qué otras figuras tenía El Cóndor?

En ese entonces el equipo tenía figuras como Cerveleón Cuesta, Jorge Raigoza, Eddy Villarraga, entre otros. El técnico era Alonso ‘El Cachaco’ Rodríguez y el asistente era Luis Eduardo ‘El Camello’ Soto.

¿A los cuántos años llegó a jugar en la B?

Tenía 31 años cuando sale la oportunidad de fichar por El Cóndor. Jugué dos temporadas y luego ya decido poner fin a mi carrera futbolística.



¿Cómo era jugar la B en ese entonces?

Todos los viajes se hacían terrestres, que yo recuerde nunca se viajó en avión. Era un campeonato muy competitivo, con jugadores de gran calidad, muy complicado en términos generales. Se viajaban hasta 15 y 20 horas en bus, por fortuna teníamos un buen conductor.

¿Recuerda cuántos goles anotó en esa primera temporada de la B?

No tengo claro el dato de las estadísticas, pero si no estoy mal, fueron entre 5 y 6 goles.



¿Los estadios y las canchas estaban en buenas condiciones?

Había de todo, canchas buenas, otras no tanto, sedes como Neiva y Buenaventura con altas temperaturas. Lo que recuerdo es que a todos los equipos la gente los acompañaba.



¿Envigado, que ascendió, fue el equipo más fuerte ese año?

Fue uno de los más regulares, pero había equipos muy buenos. Envigado hizo los méritos para ser campeón.

¿Cómo analiza lo que es la B en la actualidad?

Podría tener un mejor nivel si existiera una tercera categoría profesional y hubiera ascenso y descenso. Eso obliga a tener equipos mejores armados y daría mejores oportunidades para jugadores jóvenes.

¿La idea de la B era buena porque llevó fútbol profesional a ciudades intermedias?

Total, se crea una economía en esas ciudades que no son tan grandes porque dinamiza a esos municipios en torno al fútbol.

¿A qué se dedica hoy?

En el año 2002 me gradué como licenciado en Educación Física y Deporte. Luego monté mi escuela de fútbol acá en Bogotá y ahora hago parte del comité ejecutivo de la Liga de Fútbol de Bogotá. Hay que jugar y estudiar.